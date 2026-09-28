Orsi recibe al secretario de la OCDE y espera profundizar la cooperación internacional

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Montevideo, 28 sep (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibió este lunes al secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, y aseguró que su visita a Montevideo "representa una oportunidad para profundizar la cooperación internacional".

El mandatario apuntó -en sus redes sociales- que el encuentro sirvió para intercambiar experiencias y avanzar "en una agenda compartida de innovación, productividad y desarrollo".

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Cormann arribó al país sudamericano para participar en la undécima Cumbre Ministerial del Programa Regional para América Latina y el Caribe de la OCDE, en la que se abordarán -desde este martes- diversas temáticas vinculadas a la inteligencia artificial y la productividad.

Este lunes, además de reunirse con Orsi, el secretario general de la OCDE integró el panel 'Uruguay, OCDE y BID: Cooperación, Inversión y Desarrollo', llevado a cabo en la sede del Poder Ejecutivo.

Junto a Cormann estuvieron presentes el ministro uruguayo de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y la vicecanciller de Uruguay, Valeria Csukasi.

En diálogo con la prensa, Oddone recordó que Uruguay tiene una relación de más de veinte años con la OCDE y que participa activamente en distintos temas como educación o estudios tributarios.

Así mismo, el jefe de cartera puntualizó que en -este momento- hay tres temas que se encuentran en curso con la organización. Una de estas es la adhesión del país al Impuesto Mínimo Global, que comenzará a regir el próximo 1 de enero.

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Otra es un programa al que Uruguay se vinculará con el propósito "recoger evidencia sobre relaciones laborales y productividad en la industria".

"Uruguay va a acceder a información y va volcar toda la información que tiene reunida para poder compararse en estándares internacionales", detalló Oddone.

El tercero y último ítem es un estudio económico que el país sudamericano está desarrollando con la OCDE "para indagar cuáles son las diferencias que hay entre los estándares regulatorios de Uruguay en una serie de temas que eligió y los que serían estándares que la OCDE entiende necesarios para formar parte de la organización", explicó el ministro.

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