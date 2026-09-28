República Dominicana desperdicia 1,1 millones de kilos de comida por semana, según ONG

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Santo Domingo, 28 sep (EFE).- En República Dominicana se desperdician unos 1,1 millones de kilos de alimentos cada semana, mientras los sectores más pobres de la población tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada, denunció este lunes la ONG Banco de Alimentos RD.

La organización difundió el dato en un comunicado con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que se celebra este martes, 29 de septiembre.

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"Todo alimento que se pierde representa una oportunidad desperdiciada", señaló la directora ejecutiva de la ONG, Julina Staffeld. Según ella, recuperar comida permite reducir el impacto ambiental del desperdicio y alimentar a personas vulnerables.

El Banco de Alimentos RD señaló que trabaja en la recuperación de productos que, de otro modo, serían descartados, para posteriormente canalizarlos hacia instituciones que atienden a personas en situación de vulnerabilidad.

La organización indicó que, de acuerdo con recomendaciones sobre donación de alimentos para República Dominicana elaboradas junto con la Red Global de Bancos de Alimentos y la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, el país tiene oportunidades para fortalecer los mecanismos destinados a facilitar la recuperación y donación de alimentos.

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También, consideró que el establecimiento de políticas públicas y marcos regulatorios favorables, así como una mayor sensibilización del sector empresarial, podrían contribuir a aumentar el volumen de alimentos recuperados y reducir el desperdicio.

La organización llamó a productores, supermercados, hoteles, restaurantes, empresas, consumidores y autoridades a participar en iniciativas de recuperación y donación de alimentos.EFE