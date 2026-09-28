La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 3,28 %

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Buenos Aires, 28 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con un descenso del 3,28 %, hasta las 2.798.924,68 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 3,15 %, hasta los 122.969.383,02 puntos.

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Todas las líderes cerraron con sus acciones en negativo. Las que más bajaron fueron Transportadora de Gas del Norte (-7,15 %), Telecom Argentina (-7 %) y Ecogas Inversiones (-6,1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos retrocedieron en promedio un 1,7 % en sus cotizaciones en dólares, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 628 puntos básicos, su máximo nivel en cinco meses.

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En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.545 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista disminuyó el 0,1 %, a 1.524,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió cinco pesos, a 1.565 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia al alza.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió un 1,6 %, a 1.624,25 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,2 %, hasta los 1.555,31 pesos por unidad. EFE

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