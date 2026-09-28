Serie previa con motivo de las elecciones presidenciales en Brasil del próximo domingo

Guardar

Madrid, 28 sep (EFE).- Con motivo de las elecciones presidenciales que se celebran en Brasil el próximo domingo, la Agencia EFE enviará desde este martes una serie previa con la guía BRASIL ELECCIONES.

Calendario de publicación

PUBLICIDAD

Martes 29

BRASIL ELECCIONES CORRUPCIÓN

São Paulo - El escándalo del Banco Master, el mayor fraude financiero de la historia de Brasil, se ha convertido en el protagonista inesperado de la campaña electoral para la Presidencia y ha manchado a candidatos que ya arrastraban una imagen de deshonestidad. Por Jon Martín Cullell

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BRASIL ELECCIONES INTERNACIONAL

São Paulo - Brasil encara una disyuntiva en las elecciones presidenciales del sábado: o se suma a la "ola azul" patrocinada por Donald Trump, o se mantiene como el principal foco de resistencia regional ante la agenda de la Casa Blanca. Por Carlos Meneses

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Miércoles 30

BRASIL ELECCIONES ECONOMÍA

Río de Janeiro - Los brasileños acuden a las urnas el próximo domingo divididos entre los modelos económicos opuestos propuestos por los dos candidatos favoritos: el desarrollismo defendido por el presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva y el liberalismo propagado por el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro. Por Carlos A. Moreno

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BRASIL ELECCIONES POLARIZACIÓN

Río Janeiro - Las elecciones de Brasil se plantean como un escenario extremadamente polarizado entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, con altas tasas de rechazo hacia ambos candidatos y un pequeño contingente de indecisos que será decisivo.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Se enviarán perfiles del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y del opositor Flávio Bolsonaro, los candidatos con más opciones para pasar a segunda vuelta, y una nota con los otros once aspirantes a la Presidencia que no han conseguido despegar en las encuestas.

PUBLICIDAD

Jueves 1

BRASIL ELECCIONES ECONOMÍA (Claves)

Río de Janerio - El nuevo presidente de Brasil heredará un país en desaceleración económica, con la deuda pública al alza y un déficit fiscal cerca de los dos dígitos, pero con un desempleo en mínimos históricos y la inflación bajo control. Por Carlos Meneses

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

Int