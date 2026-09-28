Operador de aeropuertos de Argentina logra prórroga en concesión hasta 2049

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Buenos Aires, 28 sep (EFE).- El Gobierno de Argentina prorrogó este lunes por once años la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) para operar 35 aeropuertos del país, con posibilidad de extenderla otros siete años si la empresa compromete 600 millones de dólares en inversiones adicionales y cumple las condiciones previstas.

La decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete, publicada este lunes en el Boletín Oficial, extiende hasta febrero de 2049 la concesión original, que vencía en 2038, y establece un plazo máximo hasta febrero de 2056, sujeto al cumplimiento de las condiciones contractuales.

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Entre las obligaciones, la empresa controlada en su mayoría por la compañía Corporación América, del empresario argentino Eduardo Eurnekian, deberá invertir antes de 2031 el 75 % de la inversión prevista en la anterior concesión.

La norma hace referencia al impacto de la pandemia de covid-19 en el sistema aeroportuario global y cita la Ley Bases para fundamentar la prórroga de la concesión.

La nueva inversión comprometida será afrontada directamente por la compañía y no formará parte del esquema financiado a través del fondo fiduciario alimentado por el canon que la concesionaria abona al Estado.

El acuerdo no detalla los proyectos de infraestructura a los que se destinará la inversión.

En paralelo, mediante otro decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el presidente de Argentina, Javier Milei, se excusó de intervenir en el procedimiento debido a su vínculo profesional previo con Corporación América y delegó la competencia en el jefe de Gabinete.

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AA2000, creada en 1998, opera 35 aeropuertos de Argentina -entre ellos el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza- que concentran el 90 % del tráfico aéreo del país y emplea cerca de 2.800 personas.

La empresa está participada por Corporación América (45,90 %) y Corporación América Sudamericana (29,75 %) -firmas lideradas por Eduardo Eurnekian-, el Estado argentino (15 %) y la firma Cedicor (9,35 %). EFE