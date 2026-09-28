ONG contabiliza en Venezuela 77 dominios desbloqueados y 148 con restricciones en Internet

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Caracas, 28 sep (EFE).- La ONG VE Sin Filtro informó este lunes que en Venezuela hay ya 77 dominios de Internet desbloqueados y otros 148 permanecen con restricciones, según una actualización compartida en su página web con fecha de conteo desde el pasado 16 de septiembre, cuando el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática pidió al Gobierno eliminar los bloqueos en la web.

La organización detalló que, de los 148 dominios restringidos, 55 son de noticias, 30 relacionados con la anticensura y herramientas de VPN para evadir bloqueos, 23 de comercio, 18 de política, nueve de pornografía, cinco de derechos humanos y cuatro de economía.

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El pasado viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó levantar de "inmediato" las restricciones a un conjunto de plataformas bloqueadas en el país, sin detallar un número, en atención a lo acordado en el diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición que impulsa Estados Unidos.

La medida también se basó, añadió Rodríguez, en los informes recibidos del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la mandataria en enero pasado para propiciar un diálogo nacional entre varios sectores.

La orden de Rodríguez se suma a una ya anunciada el pasado 17 de septiembre, cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) -el ente regulador de las telecomunicaciones en el país- informó sobre el "restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales", sin precisar un número.EFE

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