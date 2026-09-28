Netanyahu viajó el domingo a Abu Dabi para verse con el presidente emiratí

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Los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos y de Israel han confirmado este lunes que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajó el domingo y acompañado de su esposa, Sara Netanyahu, a Abu Dabi, donde se entrevistó con el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed al Nahyan, pero no han confirmado que el motivo de su viaje tuviera que ver con el supuesto aviso emiratí a Israel antes del ataque del 7 de octubre de 2023.

"El primer ministro Benjamin Netanyahu y su esposa visitaron Emiratos Árabes Unidos ayer domingo, 27 de septiembre de 2026, tras la invitación del presidente de Emiratos, el jeque Mohamed bin Zayed", ha publicado la oficina de Netanyahu en un comunicado.

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La visita "se centró en el refuerzo de las relaciones entre los dos países y en los desafíos regionales", según el comunicado israelí, que explica que Netanyahu estaba acompañado por los máximos responsables de organismos de seguridad israelíes como el Consejo de Seguridad o el Mossad, el secretario militar y el asesor de Política exterior.

Previamente, las autoridades emiratíes confirmaron el encuentro, hasta entonces solo conocido como viaje secreto y a través de medios de comunicación que citaban fuentes conocedoras del desplazamiento.

El comunicado israelí aprovecha para desmentir la "noticia falsa" difundida por la agencia de noticias estadounidense AP sobre el objeto del viaje. "La visita se centró únicamente en el refuerzo de las relaciones entre los dos países y en cómo afrontar desafíos regionales", ha apuntado.

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La agencia de noticias había publicado que el viaje se debía a que Netanyahu quería pedir a Mohamed bin Zayed que desmintiera que había avisado al propio mandatario israelí del ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023 antes de que se produjera.

El dirigente emiratí recibió en Abu Dabi a Netanyahu, con quien abordó formas para "fortalecer y desarrollar" las relaciones entre los dos países, según recoge la agencia estatal de noticias WAM, sin dar más detalles.

Este mismo lunes, fuentes cercanas al primer ministro han indicado que Netanyahu pidió a Al Nahyan que negara las informaciones publicadas por el diario 'Haaretz', que apuntaban a que este habría avisado al mandatario israelí sobre un posible ataque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) antes del 7 de octubre.

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Netanyahu le habría pedido negar este tipo de comentarios en un encuentro de una hora este domingo, después de que los medios publicaran a principios de este mes que el presidente emiratí llamó por teléfono a Netanyahu una semana y media antes de los ataques para alertarle de que Hamás estaba planeando una operación a gran escala en Israel.

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos no se ha pronunciado de momento, pero ha afirmado que tiene canales de comunicación "abiertos" con Israel y que comparte "toda la información de Inteligencia pertinente".