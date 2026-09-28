Los beneficios de las industriales chinas frenan su crecimiento al 15,7 % hasta agosto

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Shanghái (China), 28 sep (EFE).- Los beneficios de las principales empresas industriales de China aumentaron un 15,7 % entre enero y agosto de 2026, lo que supone un ritmo de 1,9 puntos porcentuales por debajo de la lectura anterior ante la fuerte ralentización que sufrió este indicador durante el mes pasado.

Según datos divulgados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), las ganancias de las mencionadas compañías se situaron en unos 5,27 billones de yuanes (785.314 millones de dólares, 689.770 millones de euros) a lo largo de los primeros ocho meses de 2026.

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El resultado supone una sorpresa para los expertos: el portal especializado Trading Economics no solo no pronosticaba un frenazo sino que esperaba que el indicador siguiese repuntando hasta acumular una subida del 18 % entre enero y agosto.

Para la elaboración de esta estadística, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con una facturación anual superior a los 20 millones de yuanes (3 millones de dólares, 2,6 millones de euros).

En el mes de agosto, estas empresas ganaron un 4,2 % más en términos interanuales, una tasa sensiblemente inferior al 11,2 % que venían de registrar en julio.

El estadístico de la ONE Yu Weining achaca esa ralentización al efecto de la "alta base comparativa" de agosto de 2025, y prefiere centrarse en el buen desempeño de sectores concretos como el de la electrónica, que duplicó beneficios y que contribuyó casi dos tercios del crecimiento total del indicador.

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Esto, como viene siendo habitual, se debe al auge de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), los centros de datos o los vehículos eléctricos, factores todos ellos que han disparado la demanda de chips.

Pese a la ralentización general de los beneficios, el indicador se dirige hacia un segundo balance anual positivo tras poner fin en 2025 a tres ejercicios de descensos: las ganancias de las empresas industriales subieron un 0,6 % el año pasado después de caer un 2 % en 2022, otro 2,3 % en 2023 y un 3,3 % en 2024. EFE

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