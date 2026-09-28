Llega la esperada 'Digger', con Tom Cruise, o el arte de Monet a París

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Redacción Internacional, 28 sep (EFE).- 'Digger', la esperada colaboración de Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise, llega por fin a las salas en una semana en la que se estrena la nueva adaptación de 'East of Eden', de Steinbeck, en formato serie, se publica el nuevo disco de David Bisbal y en la que el arte de Monet se podrá contemplar en la Orangerie.

Tom Cruise se pone a las órdenes de Iñárritu con un personaje complejo, el del hombre más poderoso del mundo, que emprende una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad. Un trabajo con el que busca ese Óscar que se le resiste tras cuatro nominaciones y que solo lo ha conseguido en su versión honorífica.

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Sin embargo, la película del cineasta mexicano, una de las más esperadas del año, ha provocado una fuerte división de opiniones en sus primeras proyecciones y ya hay quienes critican duramente el trabajo de la estrella. Para tener opinión propia, lo mejor es ir al cine para ver el filme, que se estrena esta semana en todo el mundo.

Con motivo del centenario de la muerte de Claude Monet (1840-1926), el Museo de la Orangerie de París repasa en una exposición la obra del maestro impresionista y su relación con el tiempo y la captación del instante. Una muestra que podrá disfrutar quien esté en París del 30 de septiembre al 25 de enero de 2027 y que luego se trasladará a la Tate Modern londinense.

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Una selección de cerca de cuarenta pinturas de Monet, procedentes principalmente de las colecciones del Museo de Orsay y del Museo Marmottan Monet, pero también de préstamos de colecciones públicas y privadas francesas e internacionales, permitirá explorar su obra, centrándose especialmente en el ciclo de Los nenúfares, estrellas de la colección permanente de la Orangerie.

En 1955 Elia Kazan llevó al cine la novela de John Steinbeck 'East of Eden'. Ahora es su nieta Zoe Kazan la que adapta el libro en una serie que estará protagonizada por la británica Florence Pugh, que se mete en la piel de Cathy Ames, la fría y manipuladora esposa de Adam Trask y madre de los mellizos Aron y Caleb, personaje que en aquel largometraje supuso el debut de James Dean en la gran pantalla.

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Ahora son siete episodios los que contarán la historia de Estados Unidos a través de la familia Trask, que en realidad es la de la familia Steinbeck. Una narración épica e íntima que llega a Netflix el 1 de octubre y que cuenta en su reparto con Joseph Zada (Caleb), Christopher Abbott (Adam) o Joe Anders, como Aron.

El 2 de octubre es la cita más importante de la semana para los fans de David Bisbal, que publica ese día su nuevo disco, 'Eternos', en el que versiona canciones míticas de los 70 y 80, como 'Quijote' de Julio Iglesias, 'Amor eterno' de Juan Gabriel, o 'Te quiero, te quiero' de Nino Bravo.

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Un disco que presentará en una gira que comenzará el 6 de octubre en Santiago de Chile y que recorrerá más de 20 ciudades en América, con cierre el 19 de diciembre en Miami (EE.UU.). Posteriormente saltará a España, con 15 conciertos entre el 22 de mayo de 2027 (Valencia) y el 9 de septiembre (Sevilla). EFE

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