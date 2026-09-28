China y EEUU recortarán 60.000 millones de dólares en aranceles a juguetes, carne o carbón

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Pekín, 28 sep (EFE).- China y Estados Unidos rebajarán los aranceles sobre determinados productos por unos 30.000 millones de dólares por cada parte, desde juguetes y electrodomésticos chinos hasta carne, cereales, carbón y equipamiento médico estadounidense, según los detalles publicados este lunes por Pekín.

El acuerdo es uno de los resultados de la octava ronda de consultas económicas y comerciales, celebrada entre el 20 y el 23 de septiembre en Nueva York y Washington, antes de la reunión en la capital estadounidense entre los presidentes de ambas potencias, Xi Jinping y Donald Trump.

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El Ministerio chino de Comercio explicó que más del 90 % de los productos incluidos en el paquete anunciado quedarán libres de los aranceles adicionales impuestos mutuamente y pasarán a tributar únicamente al nivel de "nación más favorecida", una vez que ambos países completen sus respectivos procedimientos internos.

Estados Unidos reducirá los gravámenes sobre 77 líneas arancelarias de productos chinos, entre ellas juguetes, electrodomésticos, artículos para bebés, menaje y utensilios de cocina, mantas, termos, material de pesca y productos navideños.

China, por su parte, incluyó 1.619 líneas de productos estadounidenses, con un amplio peso del sector agroalimentario: carne de vacuno y cerdo, productos avícolas, pescado, lácteos, maíz, trigo, sorgo, frutas y verduras, entre otros.

La lista china no incluye la principal partida de soja en grano destinada al consumo, uno de los productos agrícolas estadounidenses de mayor peso en el comercio bilateral, aunque sí aparecen semillas de soja y algunos derivados de esta leguminosa.

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El catálogo incluye además productos de cuidado personal, carbón y numerosos dispositivos sanitarios, entre ellos equipos de resonancia magnética, instrumental médico, robots quirúrgicos, audífonos y marcapasos.

Comercio señaló que ambos países seleccionaron los bienes atendiendo a sus respectivas "necesidades de mercado e intereses industriales" y aseguró que las rebajas favorecerán las exportaciones chinas a Estados Unidos y contribuirán al mismo tiempo a atender la demanda del mercado chino.

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El paquete se gestionará a través del recién formado Consejo de Comercio bilateral, que tendrá como primera tarea desarrollar este marco arancelario y contará además con un grupo de trabajo agrícola, cuya primera reunión está prevista antes de que finalice el presente año.

Los nuevos detalles se conocieron el mismo día en que Pekín confirmó expresamente la prórroga hasta el 10 de enero de 2027 de la tregua comercial que vencía el próximo 10 de noviembre, una extensión que Washington ya había anunciado durante la visita de Xi pero que China no había ratificado expresamente. EFE

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