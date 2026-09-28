Líder de gremio industrial de Ecuador deja el cargo tras hablar de "miedo" de empresarios

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Quito, 28 sep (EFE).- La presidenta de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) de Ecuador, María Paz Jervis, dejó este lunes su cargo, días después de afirmar que "pocas veces" había visto "un sector empresarial con tanto miedo" y de criticar el silencio ante la "persecución" a periodistas.

"Pocas veces en mi vida he visto un sector empresarial con tanto miedo. No había sentido tanta desesperanza y tanta resignación. Estoy convencida de que hay mucho que cambiar en nuestro país, y decir que hay cosas que cambiar no nos convierte en enemigos de nadie", dijo Jervis el viernes durante la ceremonia por el 90 aniversario de la CIP.

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Añadió que le resultaba "incompresible" el "silencio" ante "la persecución de periodistas y el acoso a los medios de comunicación", y, de acuerdo a la prensa local, se refirió al caso de Diario Expreso, uno de los periódicos más importantes de Ecuador y cuya empresa editora, Gráficos Nacionales, fue intervenida en febrero de este año por la Superintendencia de Compañías.

Gráficos Nacionales denunció en ese entonces que estaba siendo víctima de una "persecución" en respuesta a la línea editorial crítica que Expreso tenía, y aún mantiene, hacia el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

La intervención fue rechazada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que la denominó como un "acto intimidatorio" contra el periodismo.

La líder de la CIP aseguró que ese acoso y persecución "no debería ocurrir" en "democracia". "Y, si callamos, no somos personas libres. Es más, corremos el riesgo de convertirnos en cómplices", añadió en su discurso.

Jervis anunció este lunes que concluía su etapa de cuatro años al frente de la CIP y la institución señaló posteriormente en un comunicado que mantenía su "carácter gremial e independiente" y que seguiría trabajando por un "entorno que favorezca la inversión, la producción, el empleo y el desarrollo del país".

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La Cámara de Industrias y Producción es uno de los principales gremios empresariales de Ecuador y agrupa compañías de distintos sectores productivos del país. EFE