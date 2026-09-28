La Fiscalía de Perú investiga tres nuevas presuntas violaciones en colegios

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Lima, 28 sep (EFE).- La Fiscalía de Perú investiga tres nuevos casos de presuntas violaciones sexuales contra menores dentro de escuelas en la región de Cusco, en el sur del país, informó este lunes la Gerencia Regional de Educación (Geredu) de dicha región.

El gerente regional de Educación de la Geredu de Cusco, Heraclio Valencia, expresó a la emisora local RPP que, mientras avanzan las investigaciones, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Cusco efectúa el seguimiento administrativo.

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"Absolutamente estos son hechos (tomados) todavía con mucha prudencia en el orden interno. Nosotros alegremente no podemos ventilar porque aquí de por medio inmediatamente salta a la vista el nombre de la institución educativa, el nombre de muchos menores. Nosotros tenemos el sumo cuidado", dijo Valencia.

Agregó que ante las denuncias, la Gerencia Regional de Educación (Geresa) ha solicitado un informe sobre el avance de las indagaciones administrativas sobre estos hechos.

Uno de los casos comprendería un hecho ocurrido en 2024 en la Gran Unidad Escolar Inca Garcilaso de la Vega, en agravio de un menor de 14 años que habría sido agredido al interior del plantel.

Por este caso, la UGEL inició una investigación administrativa contra cuatro docentes por no haber garantizado el cuidado correspondiente.

El segundo caso que se investiga es el de un menor de ocho años de una institución educativa particular, quien habría sido víctima de abuso sexual por parte de adolescentes de la misma institución en 2024 y cuya familia presentó la denuncia este año.

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Sobre el tercer hecho investigado, Valencia no precisó los detalles.

El funcionario agregó que se están aplicando los protocolos de atención inmediata y que se ha requerido información para completar las indagaciones y esclarecer la demora en los procesos administrativos que llevan más de un año en trámite.

Destacó que los casos son manejados con reserva para evitar la exposición de los nombres de las instituciones y, principalmente, de los menores involucrados. EFE