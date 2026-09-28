La abogada de Maricarmen espera del Ayuntamiento una solución para "hacer viable" que vuelva a su casa

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La abogada de la anciana Maricarmen, desahuciada la semana pasada de su vivienda en Retiro, Beatriz Duro, ha trasladado su confianza en que el Ayuntamiento de Madrid haya trabajado para esta tarde, durante una reunión con representantes de la empresa que compró el inmueble, dar una solución para "hacer viable" que la octogenaria pueda regresar a la que fue su vivienda durante siete décadas.

"Si la propiedad quiere que la vivienda vuelva a ser usada por Maricarmen, esto tiene que ser posible", ha manifestado la abogada durante una entrevista en 'TVE', donde ha recordado que la empresa que adquirió el inmueble, UrbaGestión, propuso ya la semana pasada ceder el inmueble a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), si bien el Consistorio lo rechazó por su inviabilidad a nivel legal.

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Representantes de Maricarmen, de la empresa y del Ayuntamiento se reunirán este lunes por la tarde para abordar la situación de la anciana, que permanece hospitalizada desde el desahucio del pasado miércoles. Para Duro es imprescindible que en el encuentro de esta tarde se les de la posibilidad de "dialogar" con la empresa, algo que por el momento les ha sido "totalmente imposible".

Además, confía en que el Ayuntamiento a lo largo de estos días haya sido capaz de articular una solución para hacer "viable" el regreso de la anciana a su vivienda. "Tiene que ser viable. Y si no, tendrán que buscar la forma de hacerlo. Espero que no quede en papel y mojado y que no sea simplemente un lavado de cara de unos y de otros", ha señalado.

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Finalmente, la abogada ha recordado que Maricarmen "está sin alternativa habitacional", razón por la que se exigía la suspensión del desahucio. Al mismo tiempo, ha denunciado que el desalojo se produjo en un marco de "violencia policial y violencia institucional alucinante y totalmente desproporcionada e injustificada".

"Sigue ingresada en un hospital. ¿Cómo puede estar una persona de 87 años desahuciada de la que ha sido su cada desde hace 70 años? No es que entrara con un cuadro de ansiedad leve, fruto de la situación que estaba viviendo y que haya sido dada de alta, es que sigue ingresada, entonces la situación realmente es que es muy grave", ha remachado.

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