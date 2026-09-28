Keiko Fujimori sube en 29 dólares el salario mínimo mensual en Perú, hasta los 361 dólares

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Lima, 28 sep (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, oficializó este lunes un primer incremento de 100 soles (29,4 dólares) en el salario mínimo mensual del país, que pasará de esa manera de 1.130 soles (332,3 dólares) a 1.230 soles (361,7 dólares), con un segundo tramo que se realizará a mediados del próximo año para llegar a 1.300 soles (382,3 dólares)

El decreto que oficializó la medida fue suscrito por Fujimori en una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima, en la que participaron el vicepresidente y primer ministro, Luis Galarreta, y los ministros de Trabajo, Juan Sheput, y de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, además de otros representantes políticos.

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"Hoy es un día muy especial, que sobre todo da una señal de esperanza: el Gobierno está avanzando", remarcó Fujimori tras firmar el decreto que certificó el incremento de sueldo que, según dijo, se decidió "de manera institucional".

La gobernante, que este lunes cumple dos meses de gestión, recordó que anunció el incremento del salario mínimo al asumir la jefatura de Estado, el pasado 28 de julio, y destacó que la medida fue aprobada posteriormente "por unanimidad" en el Consejo Nacional del Trabajo, que reúne a representantes del gobierno, los empresarios y los sindicados de trabajadores.

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La mandataria también confirmó que su Gobierno otorgará a fines de octubre, por una única vez, un bono a las microempresas que cuenten con hasta diez trabajadores, que consistirá en 100 soles (29,4 dólares) por trabajador.

"Era importante darles un bono, un respaldo, para que esta medida tenga este impulso y pueda llevarse a cabo de manera sostenible", acotó.

Tras precisar que el primer tramo del incremento del sueldo entrará en vigencia el 1 de octubre, Fujimori confirmó que se entregará un segundo monto, de 70 soles (20,5 dólares), el próximo año, cuando haya pasado el fenómeno climático de El Niño en el país.

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A su turno, el ministro Sheput recordó que Fujimori había anunciado "la necesidad de cerrar brechas sociales" al iniciar su gestión y sostuvo que el planteamiento del aumento de sueldo fue tratado "de manera completamente institucional".

"Es por eso que ese aumento de la remuneración mínima vital no tiene impactos inflacionarios ni nace del populismo", dijo.

Por su parte, el ministro Cuba comentó que el Ejecutivo ha "estudiado el tema" y por ese motivo decidió otorgar el aumento en dos tramos, además del bono que plantea beneficiar a miles de pequeñas empresas en el país.

Galarreta también afirmó que el Gobierno de Fujimori tiene una "línea de cumplir las promesas", por lo que está haciendo "lo que le corresponde", pero pidió al Congreso que apruebe las facultades que han solicitado para legislar directamente en temas de seguridad ciudadana, laboral, tributaria y para enfrentar el impacto de El Niño en el país.

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"Ojalá se pueda recapacitar en el Congreso, porque nosotros hemos tenemos paciencia democrática y una actitud republicana hasta el momento", concluyó. EFE

(foto)(video)