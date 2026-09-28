Agencias

Keiko Fujimori sube en 29 dólares el salario mínimo en Perú, hasta los 361 dólares

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Lima, 28 sep (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, oficializó este lunes un primer incremento de 100 soles (29,4 dólares) en el salario mínimo del país, que pasará de esa manera de 1.130 soles (332,3 dólares) a 1.230 soles (361,7 dólares), con un segundo tramo que se realizará a mediados del próximo año para llegar a 1.300 soles (382,3 dólares)

El decreto que oficializó la medida fue suscrito por Fujimori en una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima, en la que participaron el vicepresidente y primer ministro, Luis Galarreta, y los ministros de Trabajo, Juan Sheput, y de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, además de otros representantes políticos.

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"Hoy es un día muy especial, que sobre todo da una señal de esperanza: el Gobierno está avanzando", remarcó Fujimori tras firmar el decreto que certificó el incremento de sueldo que, según dijo, se decidió "de manera institucional". EFE

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