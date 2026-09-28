Agencias

Fabián, "feliz" por sus 51 partidos invicto, pero el éxito es "mirar más por el colectivo"

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Sevilla, 28 sep (EFE).- El centrocampista Fabián Ruiz se mostró "feliz y contento", en vísperas del partido de España contra Croacia en Sevilla de la segunda jornada de la Liga de Naciones, por llevar 51 partidos invicto, dentro del tiempo reglamentario, con la selección española, pero incidió que la clave del éxito es que miran "más por el colectivo que por lo individual".

El sevillano, campeón la pasada campaña con el PSG de la Liga francesa y de la Liga de Campeones, y del Mundial con España, indicó, sobre su nominación al Balón de Oro, junto a otros cinco compañeros de la selección, que "no se trata de hacer campaña, sino de reconocer tu trabajo", que él personalmente ha "tenido un grandísimo año" y es algo que "a todos" les "gusta".

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