El rial iraní cae a un nuevo mínimo histórico tras la intensificación de sanciones de EEUU

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Teherán, 28 sep (EFE).- La moneda nacional iraní se desplomó este lunes hasta un nuevo mínimo histórico tras siete meses de guerra y en medio de la intensificación de las sanciones de Estados Unidos contra el país persa y el bloqueo naval.

El rial iraní llegó a cambiarse hoy a 2.433.000 unidades por dólar en mercados no oficiales, según precios confirmados por EFE en casas de cambio de Teherán, lo que supone una depreciación del 3 % respecto al día anterior.

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La devaluación de la moneda iraní se ha acelerado desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, con una caída del 46,3 % en siete meses, mientras que desde la entrada en vigor de la operación 'Paria Económico' de EE.UU., el 24 de agosto, se ha depreciado un 21,65 %.

Irán afronta además una inflación interanual del 89 % y un aumento del 127 % del coste de los alimentos en comparación con agosto de 2025, en un contexto marcado por el conflicto, las sanciones y el bloqueo naval estadounidense contra la República Islámica.

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La frágil situación económica fue uno de los detonantes de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en enero pasado y que fueron sofocadas con una represión estatal que, según el balance oficial, causó la muerte de 3.117 personas, mientras que ONG opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, cifraron los fallecidos en más de 7.000.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reconoció a principios del mes que la situación en su país ha alcanzado “una fase crítica y peligrosa en los últimos meses” a causa de la intensificación de las sanciones económicas estadounidenses y la guerra.

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La República Islámica lleva décadas sometida a sanciones económicas de Estados Unidos e internacionales, con por ejemplo la prohibición de vender su petróleo en los mercados internacionales. EFE