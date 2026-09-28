El papa en Metz: Invocar el nombre de Dios para legitimar la violencia es una profanación

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Metz (Francia), 28 sep (EFE).- El papa León XIV afirmó es lunes que "invocar el nombre de Dios para legitimar la violencia o la opresión es una profanación", en su discurso ante varios líderes de otras religiones durante su etapa en Metz, en la última jornada de su visita a Francia.

El papa llegó desde Lourdes hasta Metz, escenario de una intensa batalla durante la II Guerra Mundial, lugar de frontera y vinculada a la vida de Robert Schuman, uno de los padres fundadores de la Unión Europea, para participar en este encuentro religioso y en un congreso sobre Europa.

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Escuchó, sentado junto a ellos, un llamamiento que firmaron representantes de la Iglesia ortodoxa, protestante, el gran rabio de Francia, Haim Korsia, y el imán de la gran mezquita de París, Chems Eddine Hafiz, entre otros, así como el cardenal y arzobispo de Marsella, Jean-Marc Aveline.

En el Centro de Congresos Robert Schuman, el pontífice animó en su discurso a los líderes religiosos "a testimoniar que, más allá de las fronteras, siempre es posible reencontrarse, establecer la amistad y construir la paz".

"Dialogar no disminuye nuestra identidad, sino que la expresa con simplicidad y verdad, abriéndose a la diferencia del otro", dijo León XIV citando al papa Francisco y su encíclica 'Fratelli Tutti'.

El pontífice estadounidense y peruano señaló que nuestro mundo tiene gran necesidad del "arte del encuentro" ante "las antípodas de la agresividad y de la violencia".

Y también aseguró que "invocar el nombre de Dios para legitimar la violencia o la opresión es una profanación de este nombre" y que "las religiones deben "apelar constantemente a desarmar los corazones y las palabras".

El papa también defendió que las religiones "son las guardianas de la vida" y, como hizo durante toda esta visita a Francia, salió en defensa de la vida en todas sus fases.

Afirmó que "la grandeza de una civilización no se mide por sus éxitos materiales, sino por la manera en la que abraza, protege y eleva la persona humana".

"Las religiones son guardianas de la vida: ellas afirman su valor sagrado", reiteró el papa que indicó que servir a la vida "significa envolverla en cuidados, presencia y ternura, sobre todo en la prueba, hasta el final", en un nuevo alegato contra la eutanasia.

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Concluyó pidiendo que las religiones puedan convivir "como hermanos y hermanas" y "artesanos de paz y testigos de una esperanza que no cese de crecer en nuestro mundo".

En el 'Llamamiento de Metz', los responsables de distintas confesiones religiosas instaron hoy a reforzar el diálogo y la fraternidad ante el aumento de las guerras, la violencia y las desigualdades, así como los cambios tecnológicos y ambientales que, según señalaron, están transformando las sociedades.

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En una declaración conjunta leída por turnos por todos ellos, afirmaron que las religiones tienen una responsabilidad particular en la construcción de la paz, especialmente en Europa, y subrayaron que esta no puede limitarse a la ausencia de guerra, sino que requiere justicia, respeto a la dignidad humana, solidaridad entre pueblos y generaciones y protección del medio ambiente.

Los firmantes condenaron la discriminación, los discursos de odio y los ataques contra personas y lugares de culto por motivos de origen o religión, al tiempo que rechazaron el totalitarismo y advirtieron de que ninguna religión o tradición espiritual puede ser utilizada para justificar la violencia o el odio.

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La declaración establece tres compromisos: mantener un diálogo interreligioso exigente, formar a las nuevas generaciones en el conocimiento mutuo de las distintas tradiciones y actuar conjuntamente, incluso en momentos de adversidad, para promover la justicia y la paz.

El texto concluye con una llamada a convertir el 'Llamamiento de Metz' en una "brújula de esperanza". EFE