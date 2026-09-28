El Papa ante el desahucio de Maricarmen: "Tenemos que exigir a los líderes políticos que busquen soluciones"

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El Papa León XIV ha hecho este lunes un llamamiento a exigir a los líderes políticos soluciones ante los problemas de vivienda para evitar que se generen situaciones como la de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada la semana pasada en Madrid y cuyo caso ha llevado a convocar protestas en diversos puntos de España.

En un vuelo a Roma procedente de Metz (Francia), donde ha realizado su quinto viaje apostólico, el Pontífice ha ofrecido una rueda de prensa a los periodistas, que le han preguntado su opinión sobre la "especulación inmobiliaria", poniendo de ejemplo a Maricarmen Abascal.

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Aunque León XIV ha reconocido no conocer su caso, se ha cuestionado cuál es "el problema en el sistema que permite a una anciana, además con discapacidad, sea echada de su casa".

El Papa ha recordado que el problema de la vivienda existe en muchos países a día de hoy, una cuestión que una persona o "la Iglesia misma" no pueden solucionar por sí solas. Por ello, ha animado a pedir una respuesta a las administraciones e identificar "la causa sistémica" del problema, ya que "muchas veces reaccionamos solo al momento de emergencia".

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"Creo que ahí hay un desafío grande donde tenemos que, quizás, exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso, porque está aumentando evidentemente", ha sostenido.

Asimismo, ha considerado que el caso de Maricarmen se trata de un "buen ejemplo" donde "la Iglesia como comunidad" debe buscar "soluciones más justas" para evitar que suceda.