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EEUU sanciona al fiscal general de Bolivia y le prohíbe la entrada

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El Departamento de Estado norteamericano ha anunciado este lunes la imposición de sanciones y la prohibición de entrar en el país al fiscal general boliviano, Roger Mariaca, al que acusa de corrupción y de favorecer al narcotráfico.

"Mariaca fue elegido en 2024 para un mandato de seis años como fiscal general, durante el mandato del presidente de extrema izquierda Luis Arce", explica el Departamento de Estado en un comunicado que señala que "abusó de posición pública para pedir y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayuda a criminales violentos a evadir la justicia".

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Estas acciones "ponen en peligro los esfuerzos del presidente (Donald) Trump para combatir el narcoterrorismo y socavan las instituciones democráticas de Bolivia", que, recuerda, participa en la coalición Escudo de las Américas.

Además, Washington ha sancionado a otros doce ciudadanos bolivianos y sus familiares cuyos visados han sido revocados. Entre ellos hay fiscales, jueces, exmagistrados, un exejecutivo de la Aduana Nacional, un coronel de la Policía, un empresario y el exministro de Justicia Iván Lima. Otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con visado han quedado excluidos de obtener esa documentación.

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