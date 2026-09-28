Cuatro muertos y 16 desaparecidos por una avalancha en el Himalaya nepalí

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Los equipos de rescate han conseguido recuperar cuatro cadáveres de una expedición de 20 personas, todas ellas de nacionalidad nepalí, que se vio sorprendida el domingo por una avalancha en el pico Himlung Himal, en la región de Nar Phu, provincia de Manang, en el Himalaya nepalí.

Un equipo de rescate de ocho personas de la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña dirige la operación que ha permitido recuperar los cuerpos de Chhebi Bhote y Pasang Bhote durante la jornada del domingo y de Birendra Gurung y de Ghan Shyam Rai ya el lunes, informan medios nepalíes.

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Los rescatistas, dirigidos por Mingma G. Sherpa, llegaron al campamento base en helicóptero con la intención de mantener la búsqueda "hasta que la misión se complete".

La avalancha cayó sobre el campamento base de una expedición de nepalíes enviada como avanzadilla de un grupo de extranjeros que había contratado a la empresa Himalayan Holidays Trekking para preparar el campamento base y fijar las cuerdas para la ascensión.

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