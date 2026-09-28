Agencias

Cuatro muertos y 16 desaparecidos por una avalancha en el Himalaya nepalí

Imagen HST2UXZEPRG3LKXEU3EGSMSUMI
Guardar

Los equipos de rescate han conseguido recuperar cuatro cadáveres de una expedición de 20 personas, todas ellas de nacionalidad nepalí, que se vio sorprendida el domingo por una avalancha en el pico Himlung Himal, en la región de Nar Phu, provincia de Manang, en el Himalaya nepalí.

Un equipo de rescate de ocho personas de la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña dirige la operación que ha permitido recuperar los cuerpos de Chhebi Bhote y Pasang Bhote durante la jornada del domingo y de Birendra Gurung y de Ghan Shyam Rai ya el lunes, informan medios nepalíes.

PUBLICIDAD

Los rescatistas, dirigidos por Mingma G. Sherpa, llegaron al campamento base en helicóptero con la intención de mantener la búsqueda "hasta que la misión se complete".

La avalancha cayó sobre el campamento base de una expedición de nepalíes enviada como avanzadilla de un grupo de extranjeros que había contratado a la empresa Himalayan Holidays Trekking para preparar el campamento base y fijar las cuerdas para la ascensión.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La economía de Haití se contraerá por octavo año consecutivo en 2026, advierte el FMI

Infobae

Trump trajo oro de Venezuela a EEUU, pero las refinerías se niegan a procesarlo, según NYT

Infobae

El Partido Riojano trasladará su sede principal a la calle Chile 1 de Logroño tras adecuar este nuevo espacio

Infobae

Antetokounmpo reconoce que tiene miedo de las iguanas de Miami

Infobae

El CICR evacúa a 161 personas de la región etíope de Tigré tras el estallido del conflicto

Infobae