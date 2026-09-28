BID inyecta recursos para financiar bionegocios de economía popular y solidaria en Ecuador

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Quito, 28 sep (EFE).- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es parte de una línea de crédito de 21,3 millones de dólares para ampliar los préstamos de bioeconomía en la Amazonía ecuatoriana, informó este lunes la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips).

De esa cantidad, 16 millones de dólares corresponden a crédito a bionegocios: 8 millones de dólares del BID y 8 millones del Fondo Verde para el Clima (FVC/GRN), indicó a EFE una fuente del Conafips.

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Añadió que los 5,3 millones adicionales se destinan a la cobertura de riesgos y asistencia técnica, de los cuales 2,25 millones de dólares son para el fondo de cobertura y 3,05 millones de dólares para cooperación técnica.

De esa manera, el Conafips fortalece una nueva ruta de financiación para que pequeños productores, emprendedores y organizaciones puedan acceder a crédito para actividades que generen ingresos aprovechando de manera sostenible la riqueza natural de la Amazonía y Panamazonía.

El esquema convierte a la Conafips en el enlace entre los recursos internacionales y el territorio: el BID y el FVC aportan los recursos; Conafips los canaliza como banca pública de segundo piso; y las cooperativas de ahorro y crédito los colocan entre productores, microempresas, asociaciones y otros actores de la economía popular y solidaria.

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La presidenta del Directorio de Conafips, María Belén Loor, señaló que el objetivo es que la bioeconomía deje de ser únicamente una discusión técnica y se traduzca en oportunidades concretas para las familias.

"Queremos convertirla en oportunidades concretas: en crédito para producir, transformar, agregar valor, crecer y también conservar", afirmó.

A diferencia de una financiación tradicional, estos créditos buscan adaptarse a los ciclos de cada actividad productiva. Pueden financiar desde semillas, plántulas y bioinsumos hasta maquinaria, centros de acopio, sistemas de frío, empaques, tecnología, comercialización y certificaciones.

El gerente general de la Conafips, Héctor Mosquera, explicó que los recursos priorizan a microempresas y pequeños productores, que se espera concentren alrededor del 80 % de la financiación.

El esquema también contempla asociaciones, cooperativas rurales y empresas que articulen cadenas productivas.

De acuerdo al Conafips, el menos el 30 % de la cartera estará enfocada en mujeres y también se promueve el acceso a la financiación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas.

El monto referencial puede alcanzar hasta 85.000 dólares para microempresas y pequeños productores; 200.000 dólares para asociaciones y cooperativas y 300.000 dólares para empresas medianas o empresas ancla.

Además, los pagos pueden organizarse de acuerdo con el ciclo del negocio, con cuotas mensuales, trimestrales, semestrales, anuales u otras modalidades.

Los créditos se destinarán a actividades como agricultura sostenible, agroforestería, acuicultura, agroindustria, turismo de naturaleza, productos forestales no maderables y servicios ecosistémicos, entre otros.

Para María José López, especialista ambiental de la Conafips, la lógica no consiste simplemente en financiar una cosecha. El crédito puede acompañar toda la cadena: producción, acopio, transformación, transporte, comercialización y certificación.

El alcance comprende las seis provincias amazónicas -Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe- y municipios seleccionados de otras ocho provincias vinculadas a la cuenca amazónica, ampliando las posibilidades de financiación hacia la Panamazonía. EFE