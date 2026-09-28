Ataques homófobos ensucian la última semana de las elecciones a la alcaldía de Lima

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Lima, 28 sep (EFE).- Perú inicia este lunes la semana de sus elecciones regionales y municipales, que tendrán lugar el domingo 4 de octubre, con una campaña marcada en la carrera a la alcaldía de Lima por los ataques homófobos del ultraderechista Rafael López Aliaga contra su principal rival, el exministro Carlos Bruce, un político de derecha liberal abiertamente gay.

López Aliaga, excandidato presidencial que opta de manera encubierta y polémica a la reelección como alcalde de Lima, cuenta con un 25 % de la intención de voto según un sondeo de la encuestadora Ipsos, seguido por el derechista Carlos Bruce (14 %), del partido Somos Perú; y del también derechista Francis Allison (13 %), del partido Avanza País.

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Precisamente es Bruce contra quien el líder del partido Renovación Popular ha dirigido sus ataques homófobos tanto en redes sociales como en mítines políticos.

Este sábado, López Aliaga compartió en su perfil oficial de redes sociales un montaje fotográfico hecho con inteligencia artificial de varias fotos de Bruce con su pareja y amigos, con la intención de demonizar su estilo de vida y su orientación sexual.

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Bruce, candidato de Somos Perú, respondió en sus redes a la provocación del excandidato presidencial y afirmó que "el respeto por el estilo de vida de cada ciudadano es fundamental en una democracia".

"Así es López Aliaga: te has tomado el trabajo de seleccionar fotos mías que muestran que tengo una pareja, amigos y una vida sin molestar a nadie. Tú practicas el celibato y usas el cilicio que, aunque no es muy común, es algo que solo te incumbe a ti", agregó Bruce, en referencia a las prácticas religiosas que López Aliaga ha reconocido realizar regularmente.

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Este fin de semana, 'Porky', como es denominado popularmente a López Aliaga, también compartió en redes sociales un video de una fiesta en la que estaba presente Bruce con el mensaje "tu bebita".

"Qué asco… ¿bebitas en Lima?… Lima se respeta", escribió López Aliaga también este fin de semana junto a un video del desfile del orgullo gay de la ciudad alemana de Colonia.

Además, en los últimos días de campaña, durante un discurso público, López Aliaga denominó a Bruce como "una bebita maleducada y caprichosa", "una señora floja y pesada",. También dijo que no le veía haciendo campaña y aseguró que le estaban "raspando la espalda en un jacuzzi".

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Frente a ello, Bruce respondió pidiendo respeto: "¡Lima merece respeto, no insultos! Un 75 % de limeños rechaza el autoritarismo y la intolerancia. ¡Si unimos nuestros votos, lo derrotaremos! Lima necesita un líder tolerante, no alguien que divida con amenazas".

El ultraderechista, que quedó a pocos votos de pasar a la segunda vuelta en los comicios presidenciales de abril pasado, apunta a volver a ser alcalde de Lima, a pesar de que la normativa peruana impide la reelección inmediata de las autoridades locales.

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El político fue elegido alcalde capitalino para el período 2023-2026, pero en octubre de 2025 renunció al cargo para ser candidato presidencial, donde quedó en tercer lugar y, aunque fue elegido senador, también renunció a ser senador para volver a presentarse de manera indirecta a la alcaldía, como número dos en la lista de su partido.

El candidato original a alcalde de su partido, Luis Rubio, renunció, por lo que de ganar la lista de Renovación Popular, López Aliaga asumirá por sucesión la alcaldía de Lima para el período 2027-2030. EFE