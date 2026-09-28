Al menos dos muertos y ocho heridos en Kiev tras otra noche de ataques rusos con drones y misiles

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Al menos dos personas han fallecido y otras ocho han resultado heridas en Kiev como consecuencia de una nueva oleada de ataques rusos con drones y misiles que se ha prolongado durante varias horas durante la madrugad de este lunes, con impactos y daños en zonas residenciales y civiles de la capital ucraniana.

El episodio más grave ha tenido lugar a última hora de la noche del domingo en el mercado mayorista de alimentos Stolichni, situado en las afueras de Kiev, donde un ataque aéreo ha provocado un incendio de grandes dimensiones, según ha informado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, quien ha confirmado un balance inicial de cuatro heridos y dos fallecidos.

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"Un mercado está en llamas en un suburbio de la capital. Según los médicos, hay cuatro personas heridas. Están siendo examinadas y recibiendo asistencia médica. Además, dos personas han fallecido", ha notificado Klitschko en un mensaje difundido a través de Telegram.

Mientras tanto, en el centro de Kiev, las autoridades han activado los sistemas de defensa antiaérea ante una alerta que ha permanecido activa durante unas nueve horas y ha estado acompañada de fuertes explosiones y detonaciones.

Durante el ataque se ha interrumpido temporalmente la circulación de trenes y los pasajeros han sido trasladados a refugios subterráneos mientras permanecía activa la alerta, según ha recogido el diario ucraniano 'The Kyiv Independent'.

Ya durante la madrugada de este lunes, una nueva tanda de ataques ha provocado daños en distintos puntos de la ciudad.

En el distrito de Podilski, un edificio de uso no residencial ha sufrido importantes desperfectos y se ha declarado un incendio que ha afectado parcialmente al tejado. Un segundo impacto ha generado una onda expansiva que ha roto las ventanas de un inmueble residencial próximo. Los equipos de rescate han localizado allí a tres personas heridas.

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En el distrito de Holosivski, otro dron ha alcanzado un edificio residencial privado de dos plantas, en un incidente que se ha saldado con una persona herida. Además, se han registrado incendios en edificios de oficinas de los distritos de Pecherski y Shevchenkivski.

Klitschko ha informado asimismo de un incendio en una gasolinera situada en el distrito de Obolonski, también en la capital.

Estos ataques se han producido después de una jornada especialmente intensa en Kiev, donde al menos otras nueve personas fallecieron durante la jornada y alrededor de una decena, incluido un menor, resultaron heridas.

Paralelamente, los ataques rusos han causado también numerosas víctimas en Járkov. El jefe de la Administración Estatal Regional, Oleg Sinegubov, ha elevado a 22 el número de personas heridas en el distrito de Saltiv, después de que los servicios médicos atendieran a los afectados en el lugar.

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El ataque ha alcanzado además un bloque residencial, cuya segunda y tercera planta han quedado destruidas. Los equipos del Servicio Estatal de Emergencias, personal sanitario y agentes de Policía se han desplazado hasta la zona para atender a las víctimas y continuar las labores de emergencia.