Suiza rechaza en referéndum endurecer su política de neutralidad

Guardar

Un 70,2% de los votantes han rechazado este domingo en referéndum una iniciativa para endurecer la tradicional política de neutralidad de Suiza recogida en su Constitución.

La Iniciativa de la Neutralidad propuesta habría dificultado la imposición de sanciones a países como Rusia, pero ninguno de los 26 cantones que conforman Suiza ha votado a favor. La participación ha sido del 47%, según recogen medios suizos.

PUBLICIDAD

El resultado implica que la población apoya una versión más "matizada" de la neutralidad tradicional, ha explicado el codirector de la empresa demoscópica gfs.bern, Lukas Golder, en declaraciones a la televisión pública suiza SRF.

Consideran así que el Parlamento y el Gobierno tienen que tener "margen de maniobra" para aplicar la política de neutralidad en lugar de ceñirse constantemente a una definición constitucional.

La propuesta estaba respaldada por el grupo soberanista Pro Schweiz, afín a la extrema derecha, en respuesta al debate generado por la invasión rusa de Ucrania de 2022 y el apoyo del Gobierno suizo a las sanciones impuestas por la UE a Rusia.

PUBLICIDAD

La iniciativa denunciaba que estas sanciones no respondían a los intereses de Suiza ni a la paz internacional, por lo que exigían que no se pudieran aprobar a menos que estuvieran respaldadas por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Recogía también una neutralidad "perpetua y armada" que habría limitado la capacidad de cooperación militar con alianzas como la OTAN excepto en casos de guerra inminente.

La Constitución suiza de 1848 consagra la neutralidad del país, lo que ha convertido históricamente a Suiza en un mediador internacional de prestigio.

Igualmente ha sido rechazada otra iniciativa sobre la seguridad alimentaria que proponía que Suiza fuera más autosuficiente en este sector, pero han votado en contra el 72,5% de los participantes en el referéndum.