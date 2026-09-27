Pakistán dice haber matado a 70 combatientes en plena escalada de acusaciones con Kabul

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Islamabad/Kabul, 27 sep (EFE).- Pakistán aseguró este domingo haber matado a más de 70 combatientes en varias operaciones desarrolladas durante los últimos cuatro días en Baluchistán, mientras Islamabad y Kabul intercambiaron nuevas acusaciones de apoyar a grupos armados a ambos lados de la frontera.

Según el servicio de prensa militar paquistaní (ISPR), 33 combatientes murieron durante una operación iniciada el 21 de septiembre en la zona de Shaban, en el distrito de Quetta, y otros 23 fueron abatidos durante la intensificación de las operaciones en las últimas 72 horas.

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El Ejército aseguró además haber matado el 25 de septiembre a otros once combatientes en Nushki y a seis más en Mand.

Islamabad vinculó a los muertos con grupos que, según Pakistán, reciben apoyo de la India y operan en coordinación con redes asentadas en Afganistán, unas acusaciones que no fueron acompañadas de pruebas verificables de forma independiente.

El anuncio llegó horas después de que las autoridades talibanes de Afganistán aseguraran haber matado a 28 combatientes y detenido a otros 32 en la provincia oriental de Nuristán, y acusaran al Ejército y los servicios de inteligencia paquistaníes de apoyar, entrenar y enviar a parte de esos grupos a territorio afgano.

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Pakistán rechazó esas acusaciones como "frívolas, infundadas y carentes de verdad" y negó cualquier participación de sus fuerzas de seguridad o servicios de inteligencia en los enfrentamientos de Nuristán.

El Ministerio de Información paquistaní sostuvo que Kabul no había presentado pruebas documentales, comunicaciones, evidencias forenses o verificación independiente que respaldaran sus acusaciones.

Las autoridades talibanes, por su parte, afirmaron que entre los grupos combatidos en Nuristán había miembros del Estado Islámico (EI), antiguos integrantes de las fuerzas de seguridad del Gobierno afgano derrocado en 2021 y elementos vinculados a Pakistán.

El cruce de acusaciones se produce en medio de una escalada entre ambos países, que se culpan mutuamente de permitir que grupos armados utilicen sus respectivos territorios para lanzar ataques contra el país vecino.

Pakistán acusa desde hace años a Kabul de dar refugio al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), mientras las autoridades talibanes niegan permitir que Afganistán sea utilizado para atacar a otros países. EFE