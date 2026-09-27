Rumores sobre agresiones sexuales desatan protestas en dos universidades de la India

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Nueva Delhi, 27 sep (EFE).- Rumores no verificados sobre agresiones y muertes de estudiantes mujeres desataron en menos de 48 horas protestas violentas en dos universidades privadas del norte de la India, en un país donde el temor a la violencia sexual sigue movilizando rápidamente a estudiantes y familias.

El episodio más reciente ocurrió este domingo en la Lovely Professional University (LPU), en Punjab, después de que circulara en redes sociales la versión de que una alumna había sido violada dentro del campus.

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La Policía afirmó en declaraciones a periodistas que no ha recibido ninguna denuncia ni encontrado hasta ahora pruebas que corroboren la supuesta agresión, mientras la universidad calificó la información de falsa e infundada.

Sin embargo cientos de estudiantes salieron durante la madrugada, bloquearon una autopista y causaron daños en instalaciones del campus. Imágenes difundidas en redes mostraron incluso a jóvenes subidos sobre un avión de combate MiG-23 y un tanque expuestos en la universidad.

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El estallido ocurrió apenas un día después de otra protesta en la Universidad Chitkara, también en Punjab, donde mensajes difundidos entre estudiantes aseguraban que dos jóvenes de una residencia femenina habían muerto o desaparecido.

La Policía, las autoridades sanitarias y la universidad negaron las muertes y aseguraron que no se había podido identificar a ninguna supuesta víctima, pero las protestas también acabaron allí con daños materiales y enfrentamientos.

La Policía de Punjab investiga ahora ambos episodios y si existe alguna conexión entre ellos. Los agentes señalaron que hasta el momento no han identificado líderes claros detrás de las movilizaciones.

Los incidentes se producen además pocos días después de que Lady Shri Ram College, una conocida institución universitaria femenina de Nueva Delhi, trasladara temporalmente sus clases a internet tras la violación de una menor en un parque cercano, una decisión que generó protestas de alumnas que reclamaban mayor seguridad sin tener que abandonar las aulas. EFE

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