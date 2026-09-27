Trump aplaude el operativo que frustró un ataque contra una base británica usada por EEUU

Guardar

Washington, 27 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió este domingo el arresto de cinco personas en el Reino Unido que presuntamente planeaban un ataque con explosivos contra la base militar de Fairford, que alberga presencia estadounidense.

"Los arrestos en el Reino Unido fueron fantásticos. Trabajar con Gran Bretaña fue un gran trabajo. Ahora los tenemos bajo investigación. Buscaban causar un gran daño a nuestra fortaleza", declaró a la prensa al aterrizar en Chicago.

PUBLICIDAD

"Los teníamos bajo vigilancia desde hacía mucho tiempo y los capturamos", agregó, sin responder a más preguntas.

Cinco hombres fueron detenidos y 85 viviendas evacuadas este domingo en las inmediaciones de la base de Fairford, en el condado de Gloucestershire, en el suroeste de Inglaterra, donde la Policía antiterrorista investiga un posible ataque con explosivos.

El operativo policial se inició tras recibirse información sobre tres vehículos sospechosos que se dirigían a la base de Fairford, perteneciente a la Real Fuerza Aérea británica (RAF) y utilizada por la Fuerza Aérea estadounidense (USAF).

Las detenciones se producen en un contexto de creciente preocupación en el Reino Unido por las actividades atribuidas a Estados considerados hostiles, entre ellos Rusia e Irán.

La base de Fairford adquirió especial relevancia este año después de que el ex primer ministro británico Keir Starmer autorizara su uso para acciones estadounidenses de "carácter defensivo" contra instalaciones de misiles iraníes.

Varios medios informaron recientemente de que el nuevo primer ministro, Andy Burnham, también ha autorizado que aviones estadounidenses usen sus bases en el océano Índico y la de Fairford. EFE