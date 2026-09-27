Steverink, Ceballos, Dieleke, Lyon, Lucas, Barajas, Longa y Liménez brillaron en Santa Fe

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Rosario (Argentina), 26 sep (EFE).- Stephan Steverink, Macarena Ceballos, Cecilia Dieleke, Lismar Lyon, Julieta Lucas, Ángel Barajas, Ronald Longa y Orangys Límenez destacan en la lista de figuras consagradas en los XIII Juegos Suramericanos que finalizaron este sábado en la provincia argentina de Santa Fe.

La natación, la gimnasia, el atletismo y el canotaje catapultaron a las principales figuras del certamen se convirtieron en estos Juegos Suramericanos en los deportes elite que construyeron los protagonistas del certamen que transcurrió en Rosario y otras cuatro ciudades.

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El brasileño Stephan Steverink, de 22 años, se adjudicó 4 medallas de oro, una de plata y una de bronce.

Gran protagonista en los Mundiales Junior, los Panamericanos y Sudamericanos Junior, Steverink lideró la cosecha brasileña en la natación a partir de su especialidad, el estilo libre.

En la delegación brasileña, que se quedó con 27 doradas en la distintas disciplinas de natación también se destacó Breno Correia con 4 doradas, Caio Pumputis con 4 metales, 3 de oro, y con un saldo idéntico Gabrielle Roncatto.

En Argentina, destacaron las nadadoras Macarena Ceballos, que se colgó 5 metales (4 oros) y Cecilia Dieleke, de 16 años, que se alzó con 7 (3-3-1) para encumbrarse como la máxima ganadora de los Juegos.

La nadadora venezolana Lismar Lyon regresó a su país con 4 preseas, 3 de estas doradas.

En la gimnasia artística destacaron la argentina Julieta Lucas, también de 16 años, que aportó a su delegación 5 (4-1) y el colombiano Ángel Barajas con 3 oros y 2 platas.

En la gimnasia rítmica brilló la brasileña Maria Alexandre con 3 oros y 2 platas. Sus compatriotas Julia Silva, Maria De Almeida, Renata Brum y Sofia Madeira se adjudicaron 3 de oro cada una.

En el atletismo, brillaron con 3 medallas de oro el colombiano Ronal Longa y la venezolana Orangys Límenez. La argentina Micaela Levaggi cosechó 2 oros y 1 bronce.

En la delegación uruguaya el referente fue Valentín Soca con dos medallas de oro y a continuación Santiago Catrofe con 1 de oro y otra de plata.

En canotaje de velocidad, la delegación argentina forjó su segundo lugar del medallero con Agustín Vernice y Brenda Rojas como grandes baluartes con 4 metales de oro cada uno, mientras que para Brasil en el canotaje slalom la gran figura fue Omira Estacia con 3 oros.

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Las brasileñas Davi Carvalho y Juliana Viana se adjudicaron 3 metales de oro cada una. El mismo número de la argentina María José Vargas en ráquetbol, mientras que el mejor en el ciclismo fue la colombiana Stefany Cuadrado con 4 conquistas. También destacó Lina Hernández con tres doradas y una plateada.

En Chile las grandes protagonistas fueron mujeres: las hermanas Antonia y Melita Abraham en remo con 4 orosdas y Daniela Ortega que desde el tenis de mesa cosechó 3 oros y 1 de plata.

La paraguaya Sofía García aportó 2 oros a su delegación desde el golf, los remeros uruguayos Bruno Cetraro, Luciano García, Felipe Klüver, Leandro Rodas, Marcos Sarraute y Martín Zócalo con 4 preseas (3 de oro), el jinete Julio Mendoza Loor con 2 de oro para Ecuador desde la equitación y Diego Elías con tres preseas para Perú, 2 de estas desde el squash.

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