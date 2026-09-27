Irán aguarda la "postura definitiva" de EEUU sobre su plan para reabrir Ormuz pese al rechazo inicial de Trump

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha confirmado este sábado estar al tanto de la postura negativa expresada por el presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a la propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz en siete días, aunque ha puntualizado que Teherán se mantiene "a la espera" de recibir una "postura definitiva" a través de los mediadores.

"Hemos visto la primera reacción del presidente de Estados Unidos, pero aún no hemos recibido nada de los mediadores. Por supuesto, el presidente ha dicho muchas cosas buenas, así como muchas contradictorias, algo que, por desgracia, oímos a menudo de él. Estamos a la espera de que los mediadores nos transmitan su postura definitiva", ha declarado el ministro iraní en una publicación en sus redes sociales.

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Según fuentes oficiales anónimas citadas por el diario 'The Wall Street Journal' durante la madrugada del sábado, se aseguraba que el presidente Trump habría descartado la propuesta iraní de reabrir el estrecho.

Aunque todavía no ha habido una respuesta oficial por parte de la Casa Blanca, Araqchi ha presumido de que Teherán "nunca ha cerrado la puerta a la diplomacia y alas negociaciones" ante una situación que se sitúa, según sus palabras, "en un punto muerto".

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"No hay nadie en el mundo hoy en día que pueda acusar a Irán de no haber intentado la vía diplomática. Nos encontramos en una posición política superior a este respecto (...) Solo una solución negociada puede sacarles (a Estados Unidos) de este punto muerto. Esa es nuestra postura. Muchos países comparten esta postura con nosotros y la comprenden", ha asegurado.

Asimismo, ha mantenido que la República Islámica se ha mantenido "firme" siempre que sus "enemigos han decidido optar por otro camino" distinto a la diplomacia.