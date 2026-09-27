Familias de los 43 de Ayotzinapa marchan en México tras 12 años de la desaparición

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Ciudad de México, 26 sep (EFE).- Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa encabezaron este sábado una nueva marcha desde el monumento del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, al cumplirse 12 años de la desaparición de los jóvenes y sin que hasta ahora se haya esclarecido su caso.

Con las fotografías de sus hijos al frente y el eco de su grito “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, las familias iniciaron el recorrido acompañadas por estudiantes, organizaciones sociales y colectivos que se sumaron a la movilización para exigir verdad, justicia y avances en la búsqueda.

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El contingente avanzó por la avenida Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo, la principal plaza pública del país, en una ruta prevista por otras calles como avenida Juárez, donde se ubican la Cancillería y los tribunales de justicia.

La movilización forma parte de las actividades convocadas por el duodécimo aniversario de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (un centro de formación de maestros), ocurrida la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero (sur).

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Desde el arranque, las familias mantuvieron como eje el reclamo que ha acompañado sus movilizaciones durante más de una década: conocer el paradero de los jóvenes y obtener respuestas sobre las responsabilidades por su desaparición sin abandonar su exigencia de justicia plena.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pospuso hasta este lunes un informe sobre nuevas líneas de investigación, luego de una semana de protestas de las familias ante instituciones federales, además reiteró su compromiso oficial con la verdad, la justicia y la búsqueda de los 43 estudiantes.

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La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró en agosto que un nuevo análisis de las actuaciones existentes abrió otras líneas de investigación para determinar el paradero de los jóvenes y llevar ante la justicia a todos los responsables; ese proceso derivó, entre otras acciones, en la detención del exgobernador de Guerrero Ángel “N”, a quien la Fiscalía imputó por su posible participación en desaparición forzada. EFE

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