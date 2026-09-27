París reina a nivel internacional con su moda femenina para el verano de 2027

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Abraham de Amézaga

París, 27 sep (EFE).- La capital francesa vuelve a ser a partir de mañana lunes el centro mundial de la moda, con la presentación en esta ocasión de sus colecciones femeninas de prêt-à-porter para la primavera-verano 2027, en más de cien eventos en nueve días.

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La plaza francesa continúa reinando a nivel internacional, por encima de Nueva York, Londres y Milán. Nuevamente, dejará patente que es la que más propuestas propone, en cuanto a nombres, venidos de los cinco continentes.

En su calendario oficial, que pone en pie cuatro veces al año la Federación de la alta costura y de la moda (FHCM, en sus iniciales en francés), además de icónicos nacionales como Chanel, Dior, Hermès o Louis Vuitton, habrá así mismo espacio para jóvenes creadores y firmas con un eco sumamente más reducido.

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Belgas y japoneses vuelven a ser dos nacionalidades muy presentes a la cabeza del diseño de las firmas. Entre los primeros, Marie Adam-Leenaerdt, flamante premio Andam 2026, y Glenn Martens, este a cargo de las propuestas de Maison Margiela desde comienzos del pasado año.

El libanés Elie Saab no faltará a su cita, siendo uno de los que atraen a más prensa y clientas; ni el norteamericano Daniel Roseberry en Schiaparelli, así como la uruguaya Gabriela Hearst o la australiana Zimmermann, la de los ultrafemeninos vestidos que han cautivado a artistas como Taylor Swift y Lana del Rey, entre otras.

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La nota deportiva y urbana al mismo tiempo la volverá a poner Lacoste, el domingo próximo.

Entre la treintena de nombres que apuestan por el formato de presentación, mencionar las casas Barbara Bui, Léonard Paris, Jitrois, Junko Shimada y Ungaro, entre otras, que vuelven a figurar en el calendario oficial.

El último día de la semana de la moda de París, el martes 6 de octubre, cerrarán la jornada los desfiles de Pierre Cardin, cuyo museo veneciano se inauguró a principios de este mes, y Louis Vuitton.

La Alta Joyería tendrá también protagonismo, con la fiesta que prepara Messika, y que reunirá a rostros famosos, días antes, el jueves por la noche.

En cuanto a nombres relacionados con España o españoles, Balenciaga (propiedad del Grupo francés Kering), donde según apuntaba el medio Miss Tweed, puede que se trate de la última colección de Pierpaolo Piccioli, su director creativo desde hace poco más de un año. Y todo, debido a que las ventas no parecen acompañar.

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Loewe no fallará a la cita, dando a conocer la tercera colección de Jack McCollough y Lázaro Hernández, en el 180 aniversario de la casa. En el calendario oficial, las presentaciones de las firmas Abra, creada por el alicantino Abraham Ortuño, y Paloma Wood.

Entre los eventos de esta semana de la moda con toque ibérico, la inauguración de la nueva tienda de Camper en la plaza de la Ópera, este lunes; así como la première en Francia del documental 'Adolfo Domínguez: el eco de otras voces', en el Instituto Cervantes el jueves 1 de octubre.

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Además, y en lo que concierne a Hispanoamérica, se presentará la biografía 'Blue, la incansable' (editorial Karoling Chantilly), de Aura Marina Hernández, quien fuera delegada de Christian Dior en varios países de América Latina durante más de treinta años.

Será el viernes 2 de octubre por la tarde, en el anfiteatro de IFA Paris, escuela internacional de diseño y gestión de moda.EFE