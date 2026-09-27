Kalinina abrirá ante Muchova la final de la Copa Billie Jean King entre Ucrania y Chequia

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Pekín, 27 sep (EFE).- Anhelina Kalinina será la encargada de abrir este domingo ante Karolina Muchova la final de la Copa Billie Jean King entre Ucrania y Chequia, mientras que Elina Svitolina se enfrentará posteriormente a Linda Noskova en el duelo entre las números uno de ambos equipos.

Kalinina, número 48 del mundo, se medirá por primera vez a Muchova (8) en el partido inicial, que comenzará a las 17.00 hora local (09.00 GMT) sobre la pista dura cubierta del Shenzhen Bay Sports Centre Arena, en China.

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La ucraniana ha ganado sus dos individuales en estas Finales, ante la belga Jana Otzipka (474) y la italiana Tyra Grant (150). Muchova, por su parte, debutó en semifinales con una victoria por 7-5 y 6-4 frente a la española Jéssica Bouzas (93).

A continuación, Svitolina, número siete de la clasificación, se enfrentará a Noskova (6), campeona de Wimbledon y vencedora de sus dos partidos en Shenzhen sin ceder ningún set.

La checa domina por 2-1 los enfrentamientos anteriores entre ambas, aunque Svitolina llega reforzada después de arrollar por un doble 6-2 a la italiana Jasmine Paolini (20) en semifinales.

Si los individuales dejan la final empatada, el título se decidirá en el dobles entre las ucranianas Kalinina, número 140 de la especialidad, y Lyudmyla Kichenok (52), y las checas Marie Bouzkova (39) y Katerina Siniakova, número uno mundial.

Ucrania disputa la primera final de su historia, mientras que Chequia, once veces campeona, busca recuperar el título que conquistó por última vez en 2018.