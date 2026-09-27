Madrid y Cataluña concentran el empleo más expuesto a IA, frente a Extremadura y Murcia, según BBVA Research

14/03/2024 Detalle de la tecla Windows en un ordenador portátil. ECONOMIA ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES AUTONOMÍAS

Guardar

La Comunidad de Madrid y Cataluña concentran la mayor proporción de trabajadores en ocupaciones altamente expuestas a la inteligencia artificial (IA) generativa, mientras que Extremadura y Murcia se sitúan en el extremo contrario, según se desprende de una reciente publicación de BBVA Resarch.

El responsable de análisis económico de BBVA Research, Rafael Doménech, y el economistas principal para España y Portugal de la entidad, Juan Ramón García, han puesto de relieve que España crea empleo, pero también han alertado de que necesita elevar la productividad que sostiene los salarios y el bienestar.

PUBLICIDAD

En este contexto, consideran que la inteligencia artificial (IA) generativa abre una oportunidad, aunque sus efectos no serán automáticos ni homogéneos. "Aunque el efecto positivo sobre la productividad es más previsible, el impacto neto sobre el empleo dependerá de su adopción, las regulaciones, la organización empresarial y las competencias de la población", han señalado los expertos.

En esta línea, BBVA Research ha constatado que la exposición es mayor en las ocupaciones administrativas, financieras, informáticas y profesionales, y menor en los empleos manuales vinculados a la construcción y al sector primario.

En concreto, más del 40% de las personas con estudios superiores trabaja en ocupaciones de alta exposición, frente al 15% de quienes tienen ESO o menos. Por edades, la población de 25 a 34 años presenta la exposición media más elevada.

PUBLICIDAD

Además, el informe apunta a que en las tecnologías de la información, las finanzas, los seguros y las actividades inmobiliarias, más del 80% del empleo se concentra en ocupaciones de alta exposición. Por territorios, Madrid supera el 40%, seguida por Cataluña, mientras que Extremadura y Murcia se sitúan en el extremo inferior.

En una visión general, los expertos concluyen que, si predomina la complementariedad, la IA puede traducirse en mejoras de productividad y en una mayor demanda de trabajo. Desde 2022, el empleo en España ha crecido en los cuatro grupos de ocupaciones ordenados por su grado de exposición, especialmente en los de exposición media-alta y alta. Estas últimas representan algo más del 30% del empleo total.

PUBLICIDAD

"Pese a que es pronto para extraer conclusiones causales, hasta ahora no se observa una relación negativa entre exposición a la IA y empleo", han señalado en un informe el responsable de análisis económico de BBVA Research, Rafael Doménech, y el economistas principal para España y Portugal de la entidad, Juan Ramón García.

Para los expertos, la prioridad es convertir la exposición a la IA en más productividad y mejores empleos, ya que no basta con facilitar el acceso a herramientas digitales.

En línea con el plan 'IA360', presentado esta misma por el Gobierno, los economistas recomiendan a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, acompañar la inversión tecnológica con cambios organizativos y formación y consideran que el sistema educativo debe reforzar las capacidades para utilizar estas herramientas, verificar sus resultados y aplicarlas a problemas concretos.

PUBLICIDAD

Además, creen que las políticas de empleo han de facilitar la recualificación y reducir las brechas que afectan a la población con menor formación y a la población trabajadora inmigrante. "El objetivo es que la IA sustituya tareas menos productivas y complemente las de mayor valor añadido, liberando tiempo para estas últimas", han remarcado los expertos.