Juan Peña desvela cómo conoció a Omar Montes y recuerda su encuentro en un festival

25/09/2026 Juan Peña y Sonia González EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Juan Peña y Sonia González han acompañado a Joaquín Cortés en una de las noches más especiales de su trayectoria. El bailaor ha recibido la Orden de la Estrella de Italia en un acto privado celebrado en la Embajada italiana de Madrid, una velada que ha reunido a numerosos amigos y rostros conocidos del mundo de la cultura y el espectáculo.

Durante el encuentro, el cantante también ha recordado cómo conoció a Omar Montes y cómo fue coincidir con él sobre un escenario. Ambos compartieron cartel en la primera edición de Vibra Jerez, una cita que el artista recuerda con buenas sensaciones pese a que apenas tuvieron tiempo para estar juntos. "Era un festival muy chulo, se llama Vibra Jerez, el primer año que se hacía", ha explicado.

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Su relación ya se remontaba a algunos encuentros anteriores, aunque siempre de manera puntual. "Lo conocí en casa de Isabel y en Cantora, un par de veces creo que fue y luego lo he vuelto a ver aquí", ha contado. En esta ocasión, además, cada uno estaba concentrado en su actuación: "Él actuaba antes que yo, yo cerraba, y nada, saludarlos así, yo también estaba full con toda mi gente, él también con lo suyo".

Peña se fijó además en que el intérprete llevaba el brazo inmovilizado durante el festival. "Llevaba como el brazo escayolado o algo, ¿no?", ha comentado. A pesar de los nervios propios de sus primeros conciertos, la experiencia fue positiva. "Yo también estaba a lo mío, si es que estábamos nerviosos, son los primeros conciertos que hacíamos, pero bien, guay", ha asegurado.

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Más allá de esta anécdota, la pareja ha querido arropar al homenajeado en su gran noche y ha compartido la celebración con otros amigos como Mónica Cruz, Gelete Nieto o Isabel Díaz Ayuso. Una velada en la que también han podido disfrutar de la música y acompañar al artista cordobés en un reconocimiento muy especial.