Matt Fitzpatrick suma en Francia su cuarto título de la temporada

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Redacción deportes, 27 sep (EFE).- El golfista inglés Matt Fitzpatrick se proclamó campeón este domingo del Abierto de Francia, del DP World Tour, que supone su cuarto título del curso, algo que no ha conseguido ningún otro jugador en lo que va de temporada.

Fitzpatrick, de 32 años y número cuatro del 'ranking' mundial, no tuvo su mejor actuación en la última jornada, pero supo gestionar su renta para imponerse en el campo Le Golf National, en Saint-Quentin-en-Yvelines, a las afueras de París, con un total de -20.

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Segundo, a tres golpes, quedó el español Ángel Hidalgo, en su mejor puesto desde que ganó en Madrid en octubre de 2024 y que le premia de paso con un billete para la 155 edición del Abierto Británico del próximo año.

El también español Eugenio Chacarra acabó tercero con -15, empatado con los franceses Matthieu Pavon y Tom Vaillant y el noruego Kristoffer Reitan.

Chacarra tuvo un comienzo fulgurante, con cuatro ‘birdies’ en seis hoyos, que le situaron a dos golpes de Fitzpatrick mientras veía como el británico sufría para encontrar los ‘greens’ y no lograba bajar del par.

Con el torneo abierto, al sumarse a la puja Reitan, Chacarra cometió dos errores en el hoyo 13 que le costaron un doble 'bogey' que enterró sus opciones.

Fue entonces cuando emergió Hidalgo, pero Fitzpatrick ya tenía margen suficiente para no ver peligrar su undécimo título en el circuito europeo, incluido el Abierto de Estados Unidos que conquistó en 2022, su único ‘major’.

Une la victoria en Francia a los tres títulos en el PGA Tour esta campaña, el campeonato Valspar, el RBC Heritage y el Zurich Classic haciendo pareja con su hermano, Alex. EFE