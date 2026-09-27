Los medios británicos apuntan a una conexión iraní en operación antiterrorista en una base

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Londres, 27 sep (EFE).- Los medios británicos comienzan a apuntar a una 'conexión iraní' en la operación antiterrorista desarrollada hoy cerca de una base militar con presencia estadounidense en Gloucestershire, pese a que el Gobierno se ha mantenido prudente y aún no ha apuntado a la filiación de los cinco detenidos hasta el momento.

Según los diarios The Times, Telegraph y la cadena ITV, la pista iraní es la que centra el interés de los investigadores sobre un incidente del que no se han dado muchos detalles, más allá de que hay cinco detenidos bajo sospecha de estar preparando un atentado terrorista, y que se les ha incautado tres furgonetas, según la policía local de Gloucester.

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Pero el secretario de Estado de Defensa, Wes Streeting, prefirió mostrarse cauto ante los periodistas que le preguntaron insistentemente por esa implicación iraní: "No voy a comentar sobre los motivos que subyacen entre los que han sido arrestados hoy, o el origen de su actividad. Creo que es pronto para comentar o especular, y hacerlo sería irresponsable por mi parte".

La gravedad de la operación desbaratada se traduce en el hecho de que 85 viviendas cercanas a la base han sido evacuadas desde la mañana y sus residentes han sido informados de que deberán pasar la noche del domingo fuera de sus domicilios mientras la policía completa las investigaciones.

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Las detenciones se producen en un contexto de creciente preocupación en el Reino Unido por las actividades atribuidas a Estados considerados hostiles, entre ellos Rusia e Irán.

En este sentido, la base de Fairford, próxima a la localidad de Whelford, adquirió especial relevancia este año después de que el ex primer ministro británico Keir Starmer autorizó acciones estadounidenses de carácter defensivo contra instalaciones de misiles iraníes desde bases situadas en territorio británico.

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El pasado julio, el Gobierno iraní condenó que Londres hubiese autorizado por primera vez a los aviones de EE.UU. usar sus bases militares para atacar Irán, por lo que consideró que es "cómplice de crímenes de guerra".

Desde el inicio de la guerra contra Irán, el Reino Unido ha permitido a EE.UU. lanzar operaciones "defensivas" desde bases británicas que albergan aviones estadounidenses, pero se ha negado a colaborar en operaciones ofensivas.

El presidente estadounidense Donald Trump también se refirió hoy a la operación antiterrorista, pero sin dar muchos detalles: "Los arrestos en el Reino Unido fueron fantásticos. Colaborar con Gran Bretaña fue un gran trabajo. Ahora los tenemos bajo investigación. Buscaban causar un gran daño a nuestra fortaleza", declaró Trump a la prensa al aterrizar en Chicago.

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"Los teníamos bajo vigilancia desde hacía mucho tiempo y los capturamos", agregó, sin responder a más preguntas. EFE