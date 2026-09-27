España alza su segundo Mundial Femenino Sub-20 con venganza ante Corea del Norte

27/09/2026 Las futbolistas de la selección española sub-20 celebran una victoria. EUROPA ESPAÑA DEPORTES RFEF

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La selección española femenina de fútbol ha conquistado este domingo el título de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, disputada en Polonia, gracias a su triunfo en la final por 4-3 en los penaltis ante Corea del Norte, tras el 0-0 del tiempo reglamentario y de la prórroga, y con Laia López como heroína de la 'Roja' por sus dos paradas durante la tanda.

En el Estadio Miejski de Lodz, y bajo el recuerdo de la final entre estas mismas selecciones en el Mundial Sub-17 del 2024, la 'Roja' pronto creó peligro por obra de Pau Comendador, con un tiro tapado en defensa por Pok-yong Jong y en el 8' con un cabezazo desviado de Alba Cerrato, quien al cuarto de hora tuvo otra ocasión delante de Ju-gyong Pak.

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No obstante, la portera la desbarató con su salida. En el minuto 18 llegó la réplica norcoreana, un disparo lejanísimo de Ok-i Pak tras ver adelantada a la guardameta rival Laia López, que por si acaso mandó el balón a córner. Aparte de eso, España no sufría hasta que en el 43' hubo un mal entendimiento atrás y Kyong Ho puso en apuros al equipo español.

Después de ese susto y del descanso, la selección entrenada por David Aznar buscó el gol con una internada de Cerrato por la banda izquierda; pese a tener a Comendador en lugar franco para marcar, Cerrato ignoró el pase 'de la muerte' y definió con un derechazo que repelió la portera.

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La misma Comendador generó otra oportunidad con un tiro de diestra desde fuera del área y en el 66' también Rosalía Domínguez incordió a la cancerbera asiática. De hecho, en el 77' evitó Ju-gyong Pak un golazo de Comendador en otro derechazo lejano, éste con bastante más puntería.

Las sustituciones sentaron mejor a Corea del Norte, como dejó claro Rim-jong Choe con un cabezazo en los minutos finales. Aun así, la zaga española contuvo esos coletazos de su adversario y el partido se fue a la prórroga, donde Marisa García tuvo la mejor ocasión para marcar tras recibir un pase picado, pisar área y estrellar su disparo en la portera.

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De cara al desenlace, Corea del Norte achuchó mucho, pero sin premio, y el reloj del tiempo extra también se consumió. En la posterior tanda, Laia López paró a media altura los penaltis de Yon-a Choe en el segundo turno norcoreano y de Il-sim Pak en el quinto y último turno; por España marcaron Marisa García, Celia Segura, Carla Julià y Daniela Agote.