Honduras se juega el futuro en visita a Jamaica tras duro tropiezo ante Surinam

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Redacción Deportes, 27 sep (EFE).- La selección de Honduras buscará este lunes en Kingston derrotar al equipo de Jamaica, enderezar el mal comienzo en la Liga de Naciones de la Concacaf y dictar el rumbo en el Grupo B.

El Salvador, Surinam y Jamaica lideran en ese orden con 3 puntos y miran por el retrovisor a Honduras, Guatemala y Martinica, las formaciones perdedoras de la primera jornada.

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Honduras cayó en Tegucigalpa por 2-3 ante Surinam el viernes.

Antes de viajar a Jamaica, el seleccionador de Honduras, el español José Francisco Molina, dijo que sus pupilos han aprendido de los errores y señaló que la primera enseñanza tiene que ver con la necesidad de controlar más el balón.

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"Iremos a Jamaica a ganar, no puedo lamentarme. Estamos dolidos, pero mañana nos levantaremos con la máxima ilusión de llevar a buen puerto este proceso", dijo Molina, quien asumió como entrenador de Honduras en marzo pasado y debutó oficialmente con derrota ante Surinam.

El entrenador español dio que en la fase de grupos de la Liga de Campeones cada partido hay que enfrentarlo "con intensidad, con ilusión", y que aunque se perdió en el debut, la competición continúa y hay que "seguir trabajando".

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La Liga de Naciones es clasificatoria para la Copa Oro 2027.

Una nueva derrota o un empate ante Jamaica dejaría a Honduras con remotas posibilidades de llegar a la Copa Oro.

Las dos mejores selecciones de cada grupo avanzan a la fase de cuartos de final.

El tercer partido de Honduras será en los pagos de Martinica.

El partido entre Jamaica y Honduras, está previsto para las 18.00 horas (23.00 GMT) en el Estadio Nacional de Kingston, con el mexicano Fernando Hernández como árbitro cedntral. EFE