Guterres reconoce compromiso de México con el multilateralismo y el derecho internacional

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Ciudad de México, 26 sep (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció este sábado el "continuo compromiso" de México con el multilateralismo y el derecho internacional durante una reunión con el canciller Roberto Velasco, un día después de que el diplomático mexicano urgiera a “renovar” el organismo frente a los conflictos globales.

De acuerdo con una nota de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ambos intercambiaron perspectivas sobre la situación geopolítica internacional, en particular sobre América Latina y el Caribe, y coincidieron en la solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los Estados y la plena vigencia del derecho internacional.

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Según el comunicado, Guterres destacó las aportaciones mexicanas al sistema multilateral, incluido el proceso de reforma ONU80, y transmitió saludos a la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras Velasco reconoció la labor del portugués al frente de Naciones Unidas en un contexto marcado por el cambio climático, nuevas amenazas y la aparición de nuevas confrontaciones.

El encuentro cerró una intensa agenda del canciller en Nueva York, después de que el viernes afirmara ante la Asamblea General que la ONU enfrenta “un reto de enorme magnitud: renovarse” para cumplir su mandato de preservar a la humanidad de los conflictos armados, y defendiera una cooperación internacional “sin subordinación”.

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Velasco también se reunió este sábado con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, con quien abordó la coordinación en la ONU, el G20 y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), además de la cooperación comercial, económica, cultural y humanitaria, según la Embajada de Rusia en México.

Días antes, el canciller mexicano había conversado con su par ucraniano, Andrii Sybiha, quien agradeció el respaldo de México a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y expuso la situación de la guerra, los esfuerzos de paz y la devolución de menores ucranianos deportados.

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La agenda de este sábado incluyó además reuniones con los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan; Canadá, Anita Anand; e India, Subrahmanyam Jaishankar.

Con ellos abordó, respectivamente, una comisión binacional, el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 y la cooperación en ciencia, tecnología y salud.

Velasco también se reunió con Khalilur Rahman, presidente de la 81 Asamblea General, para tratar paz y seguridad, cambio climático y la agenda posterior a 2030, y durante la semana sostuvo encuentros con representantes de Perú, Reino Unido, Noruega, Países Bajos y España.

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Antes de su discurso, dialogó además con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, sobre desapariciones y derechos humanos, y con la directora de la Organización Internacional para las Migraciones, Amy Pope, sobre migración y protección de mexicanos en el exterior, en Estados Unidos y mecanismos para una movilidad segura y ordenada. EFE