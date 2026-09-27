El ultraderechista López Aliaga mantiene favoritismo para elecciones en Lima, según sondeo

Guardar

Lima, 27 sep (EFE).- El excandidato presidencial Rafael López Aliaga se mantiene al frente de la intención de voto con miras a las elecciones para la alcaldía de Lima, que se celebrarán como parte de los comicios regionales y municipales del próximo 4 de octubre en Perú, señaló una encuesta publicada este domingo por la emisora RPP.

López, quien es líder del partido ultraderechista Renovación Popular, recibió un 31 % de los votos válidos en un simulacro de votación realizado por la empresa privada CPI, seguido por el derechista Carlos Bruce, del partido Somos Perú, que suma un 17,4 % de intención de voto.

PUBLICIDAD

El ultraderechista, que quedó a pocos votos de pasar a la segunda vuelta en los comicios presidenciales de abril pasado, apunta de esa manera a volver a ser alcalde de Lima, a pesar de que la normativa peruana impide la reelección inmediata de las autoridades locales.

El político fue elegido alcalde capitalino para el período 2023-2026, pero en octubre de 2025 renunció al cargo para ser candidato presidencial, donde quedó en tercer lugar, aunque fue elegido senador, un cargo al que también renunció tras denunciar un presunto fraude, del que no presentó pruebas.

PUBLICIDAD

Posteriormente, anunció que iba a presentarse como candidato a teniente alcalde (vicealcalde) del entonces candidato por Lima de Renovación Popular, Luis Rubio, quien en agosto pasado renunció a seguir en carrera por "razones personales".

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permitiera que la lista de Renovación continuara sin un candidato a alcalde, pero con López al frente, se abrió una gran polémica en el país por considerarse que se afrontaba una "reelección encubierta" prohibida por las leyes peruanas.

PUBLICIDAD

Decenas de alcaldes del país han recurrido a la misma estrategia para eludir la prohibición de reelegirse en el cargo de manera inmediata, ya que las autoridades del JNE siguen sin pronunciarse sobre si un candidato a teniente alcalde elegido podrá asumir el cargo a pesar de haber ocupado la alcaldía en el período inmediato anterior.

El organismo electoral autorizó incluso que López participe el pasado 22 de septiembre en el segundo y último de los debates entre los 26 candidatos que postulan a la alcaldía de Lima Metropolitana.

Durante el debate fue muy criticado por sus contrincantes, quienes le reprocharon que el lema de 'Lima, potencia mundial', con el que ganó las elecciones municipales de 2022, fue un "fracaso", tal como señaló Samuel Daza, el candidato del partido gobernante Fuerza Popular, que lo acusó de haber mentido y abandonado a los limeños.

PUBLICIDAD

El sondeo de CPI también indicó que, tras López y Bruce, siguen en la intención de voto para Lima los exministros Francis Allison, con 11,9 % de preferencias; Daniel Urresti, con 8,6 %; Samuel Daza, con 5,5 %; el abogado Elio Riera, con 4,3 %; la excongresista Susel Paredes con 4,1 %; y el excandidato presidencial Ricardo Belmont, con 2,2 %.

La ficha técnica de CPI señaló que el simulacro de votación se aplicó a 4.426 personas en la provincia de Lima entre el 20 y el 25 de septiembre pasado, y sus resultados tienen un nivel de confianza de 95,5 % y un margen de error de 1,5 %. EFE

PUBLICIDAD