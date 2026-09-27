El brote de ébola en RDC supera la barrera de los 8.300 muertos y roza los 8.000 casos confirmados

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El brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC) ha superado ya el umbral de los 8.300 muertos, mientras roza el de los 8.000 casos confirmados, en medio de la preocupación por la expansión de la enfermedad a pesar de los esfuerzos puestos en marcha para contenerla, con apoyo de la comunidad internacional.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado en su último boletín que hasta ahora se han confirmado 7.946 contagios y 3.833 fallecidos, incluidos 56 contagios y 34 muertos durante las últimas 24 horas, con una letalidad acumulada del 48,2%.

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Asimismo, ha detallado que en estos momento hay 848 pacientes ingresados o en aislamiento, mientras que 2.001 han superado la enfermedad, con una tasa de seguimiento de lo contactos de los casos confirmados que en estos momentos asciende al 79,2%, a la baja en los últimos días.

El organismo ha reseñado que la provincia de Ituri -una de las siete afectadas, junto a Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo, Alto Uélé, Bajo Uélé y Ubangi Sur-- sigue siendo el epicentro del brote, dado que acumula el 76,4% de los contagios confirmados hasta la fecha, incluido el 62,5% de los casos documentados durante el último día en el país africano.

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Por otra parte, ha reconocido que uno de los desafíos en estos momentos es el ingreso de nuevos pacientes en la provincia de Ituri ante las "limitadas capacidades" existentes y el hecho de que los centros de salud destinados a la hospitalización de casos sospechosos en esta zona del país se encuentran ya "saturados".

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin de otro brote, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.