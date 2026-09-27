Las 'Guerreras' cierran la concentración en Granollers con una victoria ante Alemania

27/09/2026 La selección española femenina de balonmano CATALUÑA ESPAÑA EUROPA DEPORTES BARCELONA XAVIER SOLANAS/RFEBM

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La selección española femenina de balonmano ha superado este domingo a Alemania (35-30), vigente subcampeona del mundo, en el segundo de los dos partidos amistosos que han disputado esta semana en el Palau d'Esports de Granollers (Barcelona).

Con este triunfo, las 'Guerreras' consiguen resarcirse de la derrota del viernes ante las alemanas (29-31) y completan con buenas sensaciones la concentración, que ha servido para seguir construyendo su proyecto para el próximo Europeo, que se celebrará entre el 3 y el 20 de diciembre en Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Turquía y República Checa.

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El combinado de Joaquín Rocamora mantuvo la iniciativa durante gran parte del choque, en el que Maitane Etxeberria rompió las hostilidades y en el que las paradas de Maddi Aalla le permitieron lograr sus primeras ventajas. Danila So Delgado, acertada desde los siete metros, y Kelly Fonkeng defendieron la ventaja.

Sin embargo, la selección germana consiguió equilibrar el marcador en varias ocasiones frente a una España que mantuvo su intensidad ofensiva gracias a Lyndie Tchaptchet, Anne Erauskin y Jennifer Gutiérrez. Dos acciones consecutivas de Danila So Delgado ampliaron la renta hasta poner el 15-12 al descanso.

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En la reanudación, Alemania recortó diferencias, aunque el acierto de Eider Poles y Danila So Delgado le impidió ponerse por delante, también gracias a la actuación de Maddi Aalla bajo palos. Anne Erauskin y Eider Poles siguieron anotando y Jennifer Gutiérrez se mostró acertada desde los siete metros. En los últimos minutos, Kelly Fonkeng y Maitane Etxeberria incrementaron la diferencia, antes de que Gutiérrez transformara un último lanzamiento de siete metros para establecer el definitivo 35-30.

El seleccionador nacional, Joaquín Rocamora, aseguró que el grupo ha podido "disfrutar" en este partido. "Estamos iniciando un proceso en el que es importante crecer desde lo positivo. Hemos intentado corregir varias cuestiones de nuestro modelo de juego y creo que las jugadoras han empezado a disfrutar, han crecido y han conseguido que el nivel de eficacia de hoy sea realmente alto", indicó.

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"Estamos siendo capaces de ser un grupo más allá de las personas que lo formen. Que vengan debutantes como Adriana o Eider y sean capaces de asumir protagonismo y respetar el modelo de juego es muy importante. La lucha, la entrega y el sacrificio son cuestiones que el equipo está mostrando. Tenemos un plan, tenemos que intentar trazarlo, centrarnos en la lógica interna de nuestro juego y llegar de la mejor manera posible. Lo importante es seguir siendo mejores", manifestó.

Por su parte, Eider Poles reconoció que es "un sueño" debutar con la selección absoluta. "Nunca me hubiera imaginado llevarme un premio individual y, además, conseguir una victoria del equipo contra Alemania. Estoy supercontenta. He intentado seguir el modelo de partido y las directrices de Joaquín. Teníamos que ser muy disciplinadas y creo que tanto yo como el equipo lo hemos sido, y eso ha hecho que el partido haya ido rodado", expresó.

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