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Alexander Zverev sella la victoria de Europa en la Laver Cup

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El equipo de Europa ha recuperado el trono en la Laver Cup superando al equipo del resto del mundo (13-5) después de que el alemán Alexander Zverev superase este domingo en el O2 Arena de Londres al estadounidense Learner Tien (7-6(3), 6-3).

El conjunto del Viejo Continente, con los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en sus filas, acaba así con cualquier opción matemática de su rival y alza su sexto título, después de conquistar el trofeo en las ediciones de 2017, 2018, 2019, 2021, 2024 y 2026.

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Zverev, número dos del mundo, necesitó una hora y 48 minutos para acabar con las esperanzas de Tien y resarcirse de la derrota encajada ante el australiano Alex de Miñaur. Se impuso en el 'tie-break', después de que ninguno de los dos contendientes consiguiese romper el servicio de su adversario. Ya en la segunda manga, le bastó un 'break' en el sexto juego para acelerar el triunfo.

Europa se acercó al título después de que la dupla formada por el italiano Flavio Cobolli y el checo Jakub Mensik inaugurase la jornada del domingo con una victoria sobre Alex de Miñaur y Taylor Fritz (7-5, 6-3) en una hora y 36 minutos.

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