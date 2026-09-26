Stephen Curry renueva dos años con Golden State Warriors

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El base estadounidense Stephen Curry ha renovado dos años con Golden State Warriors, con el que inicia este 2026 su decimoctava temporada en la NBA, consolidándose como el jugador activo con más tiempo de permanencia en una misma franquicia.

El cuatro veces campeón de la NBA y dos veces MVP de la liga norteamericana, de 38 años, promedia 24,8 puntos, 6,3 asistencias, 4,7 rebotes, 1,5 robos y 34,0 minutos en 1.069 partidos -1.061 como titular- en sus 17 campañas con Golden State.

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"No podríamos estar más entusiasmados por llegar a un acuerdo con Stephen y prolongar su histórica trayectoria con los Warriors", indicó el gerente general del equipo, Mike Dunleavy. "Nunca ha habido una mejor imagen para una franquicia en la historia del deporte profesional como la de Stephen Curry con los Warriors. Él encarna todo lo que esta organización aspira a representar, gracias a su juego legendario, su liderazgo y espíritu de sacrificio únicos y su impacto inigualable en la comunidad", añadió.

La pasada temporada, Curry se perdió 39 partidos, la mayoría debido a una contusión ósea en la rodilla derecha. Aún así, firmó 26,6 puntos, 4,7 asistencias, 3,6 rebotes y 1,1 robos en 30,9 minutos por partido a lo largo de 43 encuentros -41 como titular-, logrando su duodécima selección para el All-Star de la NBA.

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Curry es el líder histórico de la liga en triples, con 4.248 anotados en temporada regular (42,2% de acierto). También es el jugador de la franquicia con más puntos anotados (26.528), tiros de campo anotados (9.022), asistencias (6.743), robos de balón (1.602) y partidos jugados (1.069).

Además, contribuyó a la conquista de cuatro campeonatos de la NBA de los Warriors (2015, 2017, 2018 y 2022), a los que llevó a disputar seis Finales (2015-2019 y 2022) y a clasificarse para los 'Playoffs' en diez ocasiones (2013-2019, 2022-2023 y 2024-2025), además de lograr el récord histórico de la NBA de 73 victorias en una temporada (2015-2016). Ganó el premio MVP en temporadas consecutivas (2014-2015 y 2015-2016) y es el único jugador en la historia que ha obtenido dicho galardón por unanimidad (2015-2016).

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El campeón olímpico en París 2024 es junto a LeBron James, Magic Johnson, Michael Jordan y Bill Russell uno de los cinco únicos jugadores en la historia de la NBA en ganar al menos cuatro campeonatos de la NBA, dos premios MVP y una medalla de oro olímpica.