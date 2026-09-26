Sábado, 26 de septiembre (02:00 GMT)

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DESTACADOS

UCRANIA GUERRA

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Leópolis - La industria metalúrgica de Ucrania detiene la producción por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, después de que una serie de ataques con misiles rusos y el bloqueo de las exportaciones hayan llevado al borde del colapso a una de las industrias clave del país invadido, donde el viernes la multinacional siderúrgica ArcelorMittal anunció la suspensión indefinida de la actividad de su planta ucraniana. Por Rostyslav Averchuk.

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UE MIGRACIÓN

Múnich - El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, recibe a 17 de sus homólogos europeos, así como al comisario de la UE de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, para impulsar la aplicación del endurecimiento de la política migratoria en Europa.

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PAPA FRANCIA

París-León XIV visita el centro de acompañamiento e integración de inmigrantes y refugiados 'Maison Bakhita'.

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.-El papa celebra una misa multitudinaria en el corazón de París en la Plaza de la Concordia y en los Campos Elíseos.

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ONU ASAMBLEA GENERAL

Naciones Unidas.- El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, interviene ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en medio de la escalada en la presión de Washington para que el Gobierno de La Habana implemente cambios económicos y políticos significativos en la isla.

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-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, fueron dos de los protagonistas de esta Asamblea General de la ONU en la que se habló, sobre todo, de la crisis de la organización y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) sin olvidar la situación en Gaza ante el avance descontrolado de la ofensiva israelí.

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BRASIL ELECCIONES

Sao Paulo - El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza una marcha en el centro de São Paulo, mientras que el senador Flávio Bolsonaro, su principal adversario, vuelve a uno de sus bastiones políticos en Río de Janeiro, a ocho días de la primera vuelta de las presidenciales.(Texto) (Foto) (Vídeo)

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ADEMÁS

MÉXICO AYOTZINAPACiudad de México - Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa realizan movilizaciones 12 años después de la desaparición de los jóvenes en el estado de Guerrero y tras recibir de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, un informe sobre las nuevas líneas de investigación y detenciones en el caso.

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COLOMBIA PAZ

Bogotá - Colombia llega sin apenas celebraciones al décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), un hecho histórico empañado por su rechazo apenas seis días después en un referendo popular.

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HURACANES PACÍFICO

Ciudad de México.- El huracán Polo, que volvió a intensificarse hasta alcanzar la categoría 5, avanza por el Pacífico mexicano provocando lluvias fuertes en varios estados de la costa y se prevé que toque tierra, ya debilitado, en Baja California Sur a comienzos de la próxima semana.

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NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA

Gaza .- Los recientes derrumbes de edificios dañados por ataques israelíes en Gaza, que han dejado decenas de muertos y obligado a evacuar a varias familias, no han cambiado la situación de los gazatíes que permanecen en estructuras al borde del colapso porque no tienen otro lugar al que ir, mientras se acerca el invierno y escasean las tiendas de campaña. por Ahmad Awad

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LÍBANO HIZBULÁBeirut - Dos años después de la muerte de Hasán Nasrala, el grupo chií libanés Hizbulá sigue siendo un actor importante en el Líbano, pero el movimiento que ahora encabeza Naim Qassem poco tiene que ver con el que durante décadas construyó su histórico líder: ha perdido capacidad militar y proyección regional, mientras afronta una creciente presión para su desarme.(Texto)

ÁFRICA LITERATURA

Nairobi.- Escapar de la esclavitud no basta para ser libre, al menos no para Washington Black, el niño esclavizado que protagoniza la novela más conocida de la escritora canadiense de origen ghanés Esi Edugyan, quien cree que existe una liberación que "va más allá de romper unas cadenas", según explica en una entrevista con EFE. Por Diego Nicolás Alonso.

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LAETITIA COLOMBANI

París - La escritora y cineasta francesa Laetitia Colombani regresa con 'Un día sin mujeres', una novela coral que reúne las historias de cuatro mujeres de Islandia, Senegal, Japón y El Salvador y las conecta a través de una huelga internacional, con el fin de rendir homenaje a "heroínas cotidianas", "extremadamente valientes", que son "los pilares de nuestra sociedad", dice en una entrevista con EFE con motivo de su publicación en español.

AGENDA INFORMATIVA

América

Santo Domingo.- REPÚBLICA LIBROS.- Celebración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026).

La Paz.- BOLIVIA LGBTI.- La comunidad LGBTI organiza la 'XXIV Marcha de las Diversidades Sexuales y de Género' que recorrerá las principales calles de la ciudad de La Paz que busca concienciar sobre los derechos de este sector. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS EL NIÑO.- La sequía que afecta a Tegucigalpa, la capital de Honduras, a causa del fenómeno El Niño, ha llegado a un nivel crítico, con un suministro de agua cada doce días y el presagio de que la situación se agudizará más si no llueve suficiente en octubre, dice en entrevista con EFE el alcalde de la ciudad, Juan Diego Zelaya. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE DERECHOS HUMANOS.- Miles de personas se reúnen este sábado frente al Cementerio General de Santiago para homenajear al músico chileno Víctor Jara, torturado y asesinado por militares en los días posteriores al golpe de Estado con que se instauró la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y cuya canción ‘Deja la vida volar’ fue recientemente nominada al Grammy Latino por la interpretación del cantautor Manuel García. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:30GMT.- Nueva York.- ONU ASAMBLEA GENERAL.- El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, interviene en la apertura del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Naciones Unidas (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:30GMT.- Guatemala.- ONU ASAMBLEA GENERAL.- El canciller guatemalteco, Carlos Martínez Alvarado, brindará un discurso como parte de su intervención en el período de sesiones 81 de la Organización de Naciones Unidas, en nombre del presidente del país centroamericano, Bernardo Arévalo de León, quien decidió permanecer en Guatemala por motivos coyunturales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00GMT.- Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza una marcha en el centro de São Paulo, mientras que el senador Flávio Bolsonaro, su principal adversario, vuelve a uno de sus bastiones políticos en Río de Janeiro, a ocho días de la primera vuelta de las presidenciales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00GMT.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ ARTE.- El Museo del Canal de Panamá inaugura este sábado la exposición 'Mar tenebroso, selva indomable', de la artista Isabel De Obaldía, que explora los imaginarios construidos en torno al Darién durante el siglo XVI, a partir de mapas, relatos y representaciones que dieron forma a la mirada europea sobre este territorio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30GMT.- Nueva York.- ONU ASAMBLEA GENERAL.- El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, interviene ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en medio de la escalada en la presión de Washington para que el Gobierno de La Habana implemente cambios económicos y políticos significativos en la isla. (Texto)

19:00GMT.- Medellín.- COLOMBIA ACCIDENTE.- Partido amistoso de fútbol entre el brasileño Chapecoense y colombiano el Atlético Nacional para conmemorar el décimo aniversario de la tragedia aérea cerca de la ciudad colombiana en la que falleció gran parte del banquillo del equipo de Brasil. (Texto) (Foto)

Europa

Moscú.- RUSIA ONU.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, interviene ante la Asamblea General de la ONU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:00GMT.- París.- PAPA FRANCIA.- León XIV visita el centro de acompañamiento e integración de inmigrantes y refugiados 'Maison Bakhita'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:15GMT.- París.- PAPA FRANCIA.- León XIV celebra un encuentro con miembros de la Asamblea del Sínodo Provincial, catecúmenos y neófitos en el Instituto Católico de París. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00GMT.- Berlín.- ALEMANIA POLÍTICA.- La central sindical alemana convoca protestas contra las reformas estructurales del Gobierno de Friedrich Merz en 15 ciudades alemanas, entre ellas Berlín. (Texto)

12:00GMT.- Múnich.- UE MIGRACIÓN.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, recibe a 17 de sus homólogos europeos, así como al comisario de la UE de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, para impulsar la aplicación del endurecimiento de la política migratoria en Europa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00GMT.- París.- PAPA FRANCIA.- El papa celebra una misa multitudinaria en el corazón de París en la Plaza de la Concordia y en los Campos Elíseos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:40GMT.- Lourdes.- PAPA FRANCIA.- León XIV ora en la Gruta de las Apariciones del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Beirut.- LÍBANO HIZBULÁ.- Dos años después de la muerte de Hasán Nasrala, el grupo chií libanés Hizbulá sigue siendo un actor importante en el Líbano, pero el movimiento que ahora encabeza Naim Qassem poco tiene que ver con el que durante décadas construyó su histórico líder: ha perdido capacidad militar y proyección regional, mientras afronta una creciente presión para su desarme. (Texto)

Nairobi.- ÁFRICA LITERATURA.- Escapar de la esclavitud no basta para ser libre, al menos no para Washington Black, el niño esclavizado que protagoniza la novela más conocida de la escritora canadiense de origen ghanés Esi Edugyan, quien cree que existe una liberación que "va más allá de romper unas cadenas", según explica en una entrevista con EFE. Por Diego Nicolás Alonso. (Texto) (Foto)

Asia

Tokio.- JAPÓN PARAGUAY.- Entra en vigor el Acuerdo entre Japón y Paraguay para la Promoción y Protección de Inversiones, firmado en 2025 y que busca impulsar las relaciones económicas y las inversiones entre ambos países.

Ciudad de México.- MÉXICO COREA DEL SUR.- El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, regresa a Corea del Sur tras una visita de Estado a México donde sostuvo una cumbre con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

15:00h.- Pekín.- ONU ASAMBLEA GENERAL.- El vicepresidente de China Han Zheng interviene en el debate general de la 81 Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde presentará la posición de Pekín sobre las principales cuestiones internacionales y regionales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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