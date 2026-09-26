Nuevas cárceles y reforzar fronteras serán parte de las líneas de trabajo del BID en Perú

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Lima, 25 sep (EFE).- La construcción de nuevas cárceles será parte de las líneas de acción en Perú acordadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la presidenta del país, la derechista Keiko Fujimori, que ha contado con la experiencia y financiación del organismo multilateral en ampliar la infraestructura penitenciaria.

Así lo consensuaron la mandataria peruana tras una reunión este viernes en el Palacio de Gobierno con una delegación del BID encabezada por la vicepresidenta de Países e Integración Regional, Anabel González, según informaron en un comunicado la Presidencia de Perú y el organismo internacional.

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Durante el encuentro, Fujimori planteó como una de las prioridades del Gobierno la lucha contra el crimen organizado, con el objetivo de ampliar la infraestructura penitenciaria, debido al hacinamiento actual, al registrar unos 100.000 presos en un sistema que apenas tiene capacidad para unas 40.000.

En materia de seguridad ciudadana, la agenda de colaboración con el BID comprenderá también acciones destinadas a mejorar las capacidades de investigación criminal de la Policía Nacional y reforzar la seguridad en los pasos fronterizos.

Respecto al fenómeno climático de El Niño, que se prevé que tenga una intensidad extraordinaria con lluvias torrenciales en los próximos meses, el BID va a avanzar con programas para fortalecer la infraestructura, mejorar la gestión de cuencas, y ampliar los mecanismos de financiamiento de respuesta rápida a emergencias y proteger a las poblaciones más vulnerables.

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En infraestructura educativa, se contempla la elaboración de una hoja de ruta para el Plan Nacional de Educación que impulsa el Gobierno, así como el acceso a buenas prácticas internacionales vinculadas con reformas como la Escuela de Formación de Docentes y el diseño de escuelas con gestión autónoma.

Asimismo, se planteó recoger experiencias que permitan al Ministerio de Educación diseñar mecanismos para la ejecución y mantenimiento de infraestructura educativa mediante Asociaciones Público-Privadas (APP), obras por impuestos, obras por servicios e inversión pública directa.

En relación a la reforma del Estado, prioridad planteada por el Gobierno, se destacó el diálogo técnico iniciado con el BID para apoyar la implementación de la Unidad de Cumplimiento y de la Unidad de Destrabe Administrativo de la Secretaría Estratégica Presidencial del Despacho Presidencial.

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Actualmente, Perú mantiene una cartera de 28 préstamos de inversión contratados con el organismo en sectores como transporte, saneamiento, salud, justicia y agricultura, entre otros. EFE