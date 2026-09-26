Reconocimiento al cine argentino y mención a Palestina en gala del Festival San Sebastián

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San Sebastián, 26 sep (EFE).- La película argentina 'La ilusión de un verano sin fin', de la directora Alessandra Sanguinetti, ganó este sábado el Premio Horizontes Latinos del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en una gala de clausura en la que varios cineastas mostraron su apoyo al pueblo Palestino.

Sanguinetti fue uno de ellos y, tras recoger el galardón, dijo: "espero que Israel saque las garras de Palestina y otros lugares porque, de lo contrario, vamos a ser nosotros Palestina".

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'La ilusión de un verano sin fin', que también se alzó con el Premio de la Juventud, es un documental que transcurre en la pampa argentina y que la directora definió hoy como "una carta de amor al campo argentino, a toda esa belleza que está en peligro".

"Mi deseo es que esta belleza siga sosteniéndose y que Estados Unidos saque las garras de Argentina", añadió Sanguinetti.

En la rueda de prensa posterior a la gala, la productora del filme, Julia Solomonoff, agradeció el premio porque "da visibilidad" a una cinematografía como la argentina, que "ha perdido los apoyos públicos".

"Es enormemente triste ver la falta de apoyo público al cine en Argentina" y hacer cine hoy en día en este país es "un acto de resistencia y de amor".

En la sección Horizontes Latinos el jurado, además de premiar el filme de Sanguinetti, otorgó una mención especial a 'Moscas', del mexicano Fernando Eimbcke, "por su rigor en la puesta en escena de esta historia sobre el despertar a la vida, que cuenta con la excepcional interpretación" del niño protagonista, según el jurado.

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La película colombiana 'Cinco años, cuatro meses', de los colombianos Juan Miguel Gelacio y Estaban Hoyos García, obtuvo el Premio Cooperación Española.

Sus autores dedicaron el galardón a las organizadores de mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en Colombia, tema que la película aborda con la intención "de seguir trabajando contra ese flagelo tan grande que es la desaparición forzada".

La película 'Ceniza en la boca', del actor y director mexicano Diego Luna, obtuvo el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country "por su capacidad de abordar a través del fenómeno migratorio, de forma transversal, problemáticas sociales políticas, económicas y de género".

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El Festival de San Sebastián también premio al largometraje británico 'Naza', de los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, con el Premio del Público a la mejor película europea.

Los dos realizadores, que presentaban su película en la sección Perlak, no pudieron acudir a San Sebastián, pero enviaron un mensaje en el que se mostraron "eternamente agradecidos" por la acogida que el público del Festival dio a este trabajo.

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"Es un honor que el público lo haya recibido de forma tan calurosa", destacaron los autores de 'Naza', que denuncian la matanza "sistemática" de civiles en Gaza.

Los dos directores, que están siendo objeto de amenazas desde el estreno del filme en la Mostra de Venecia, recibieron ayer viernes además la solidaridad del cine español, con una concentración en la alfombra roja de representantes del sector.

El Premio New Directors fue para la coproducción germano-francesa 'Body of Glass', de la directora alemana Naëmi Ada, que denunció "la complicidad del Estado alemán con el genocidio en Palestina".

En la Sección Oficial, el director británico Mike Leigh fue el gran triunfador con 'Tender Loving Care', una mirada compasiva con la que este representante del realismo social se despide del cine.

El premio a la mejor dirección fue para una de las cinco mujeres cineastas que competían por la Concha de Oro en esta edición: la sueca Amanda Kernell por 'Brace Your Heart', una película sobre cuidadores de renos samis del norte de Suecia.

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El único representante del cine español en el palmarés oficial fue Javier Cámara como mejor actor de reparto en la película '5 minutos más', de Javier Ruiz Caldera.

Fuera de la sección oficial, la película española 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, obtuvo el premio del público. EFE

(foto) (vídeo)