Crónica del Inglaterra - España: 2-3

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La selección española se ha impuesto este sábado ante Inglaterra en Wembley (2-3), en la primera jornada de la Liga de Naciones y estreno de la segunda estrella, gracias a los goles, desde el banquillo, de Álex Baena y Mikel Oyarzabal, con los que la 'Roja' dio la vuelta al marcador a un partido en el que Anthony Gordon y Harry Kane habían puesto por delante a los 'three lions' tras el tempranero gol de Lamine Yamal.

El estreno de la segunda estrella fue inmejorable para España. Victoria en la catedral del fútbol inglés, Wembley, con remontada incluida. Los de Luis de la Fuente exhibieron profundidad de plantilla para dar la vuelta a un partido que, pese a haber arrancado con un gol en el minuto 2 de Lamine, se había complicado con los goles de Gordon y Harry Kane. Además, con los de Thomas Tuchel mandando en el juego y por delante en el marcador, el propio Kane marró un penalti.

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Punto de inflexión del partido junto a la entrada de Oyarzabal y Baena al campo en el minuto 55. El extremo y el delantero, claves en la consecución del Mundial, fabricaron el segundo y el tercer tanto con los que España le dio la vuelta al partido. Triunfo que permite a España elevar hasta 40 el número de partidos oficiales en los que se mantiene invicta, así como colocarse al frente del Grupo 3 de la Liga de Naciones.

Un encuentro en el que Luis de la Fuente optó por realizar tres cambios, uno de ellos obligado, con respecto a la final del Mundial. Marc Pubill era el elegido para el lateral derecho, mientras que Nico Williams y Ferran Torres, protagonistas del gol de la final, entraban en lugar de Álex Baena y Mikel Oyarzabal. Y el arranque sería perfecto para España.

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Ni dos minutos habían transcurrido de partido cuando Guehí se lió en una salida de balón ante la presión de Lamine Yamal, que robó y se plantó en el mano a mano ante Trafford. El del Barça no se puso nervioso para hacer el primero. Un gol que no sació a España, que continuó presionando muy alto y que volvería a perforar la red inglesa antes del minuto 10 con un remate de Ferran a centro de Fabián Ruiz, pero el del PSG estaba ligeramente adelantado.

Con el paso de los minutos los ingleses fueron igualando las fuerzas, aunque sin inquietar la portería de Unai Simón. Sí lo haría España con una ocasión clarísma en botas de Ferran. El delantero español recibió un gran pase de Lamine y se plantó solo ante Trafford, pero esta vez el meta inglés salió victorioso con un pie milagroso. Y sería el primero de los dos mano a mano que erraría Ferran antes de la media hora, ya que en esa segunda ocasión cruzaría demasiado su remate.

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El balón era claramente de Inglaterra, pero todas las llegadas peligrosas tenían a la 'Roja' como protagonista. Esta vez sería Dani Olmo el que remataría demasiado cruzado un pase de fantasía, de tacón, de Lamine. Ocasión que sería la antesala del empate de los locales. Un resbalón inoportuno de Nico Williams provocó la contra inglesa. Bellingham asistió a Gordon y el extremo inglés no falló en el duelo ante Unai Simón.

Y la reacción de Inglaterra no quedaría ahí. Harry Kane, que un minuto antes había avisado con un remate desde la frontal, cabeceó al fondo de la red, con la complicidad de Cucurella, un centro por la izquierda de Nico O'Really. Por primera vez desde noviembre de 2025, España estaba por detrás en el marcador. Algo a lo que los de Luis de la Fuente respondieron con dos disparos claros, errados por Lamine y Fabián, respectivamente. Todo ello, antes del paso por vestuarios.

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El inicio de la segunda mitad fue una continuación de los últimos minutos de la primera, con Inglaterra cerca de hacer el tercero. Un gol que hubiera logrado antes del 50' si Laporte no hubiera metido la pierna de manera providencial en una acción de Saka. Y más cerca estaría Kane, estrellando en el larguero un polémico penalti cometido por Rodri sobre Bellingham, señalado VAR mediante. Se salvaba la campeona del mundo, y De la Fuente no esperaba más para introducir cambios, dando entrada a Oyarzabal y Baena en lugar de Ferran y Nico Williams.

Necesitaba cambiar España el signo del partido si quería sacar algo positivo de su visita a Wembley. Y entre Lamine y Baena fabricaron una clarísima para España, pero el extremo del Barça remató desviado. No fallaría el propio Baena unos instantes después, con un derechazo desde la frontal ante el que nada pudo hacer Trafford. El gol, a la hora de partido, dio confianza a España y se la restó a Inglaterra, que ya no dominaba el balón como en el primer cuarto de hora de la segunda mitad.

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La campeona del mundo y de Europa iba a más, con clara presencia de los jugadores entrados desde el banquillo, y la recompensa llegaría. Con Pedri ya sobre el césped, que entró por Fabián, Álex Baena dejó en el uno contra uno a Oyarzabal, que resolvió picando ante la salida del meta inglés para hacer el tercero y dar la vuelta al marcador a 15 minutos del final. Cuarto de hora en el que España supo defender su ventaja para certificar el triunfo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: INGLATERRA, 2 - ESPAÑA, 3 (2-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

INGLATERRA: Trafford; Quansah, Guehi (Branthwaite, min.89), Konsa, O'Reilly; Lewis-Skelly (Garner, min.70), Anderson; Saka (Gibb-White, min.83), Bellingham, Gordon (Rogers, min.70); y Kane (Calvert-Lewin, min.83).

ESPAÑA: Unai Simón; Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián (Pedri, min.70); Lamine Yamal, Olmo (Merino, min.82), Nico Williams (Baena, min.55); y Ferran (Oyarzabal, min.55).

--GOLES:

0-1, min.2: Lamine Yamal.

1-1, min.36: Anthony Gordon.

2-1, min.40: Harry Kane.

2-2, min.60: Álex Baena.

2-3, min.74: Mikel Oyarzabal.

--ÁRBITRO: Divide Massa (ITA). Amonestó con tarjeta amarilla a O'Really (min.67), Guehi (min.69) y Bellingham (min.81) por parte de Inglaterra.

--ESTADIO: Wembley (84.500 espectadores).