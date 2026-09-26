Canadá reivindica el multilateralismo y la autonomía ante la ruptura del orden mundial

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Naciones Unidas, 26 sep (EFE).- La ministra canadiense de Exteriores, Anita Anand, afirmó este sábado ante la Asamblea General de la ONU que el mundo atraviesa una "ruptura" del orden internacional y defendió que Canadá debe reducir su dependencia de un solo socio y reforzar su autonomía estratégica.

"La marea ha cambiado en el orden global", señaló Anand al inicio de su intervención, en la que advirtió de que las grandes potencias están alejándose de la cooperación económica y cuestionando principios como la soberanía de los Estados.

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Ante esa situación, la ministra aseguró que Canadá pretende "tomar nuestras propias decisiones" y "determinar nuestro propio futuro soberano" mediante la diversificación de sus relaciones económicas y diplomáticas y la formación de coaliciones con países que compartan intereses comunes.

En una clara referencia a Estados Unidos, al que no mencionó directamente durante todo su discurso, la ministra canadiense dijo que su país "ya no puede permitirse depender excesivamente de un solo socio" y que debe buscar "mayor autonomía estratégica".

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Anand destacó el acercamiento de Ottawa a Europa, con quien está desarrollando "una alianza para el futuro", y la búsqueda de nuevas oportunidades en el Indopacífico, el Golfo y Latinoamérica, así como la renovación de sus relaciones con grandes economías como India y China.

Asimismo, denunció, sin identificar países, que "las grandes potencias están abandonando la cooperación económica global" y desmantelando la integración económica, y que quieren que otros países "acepten lo que se les ofrece".

También señaló que Canadá quiere movilizar un billón de dólares canadienses en inversiones durante los próximos cinco años.

La responsable de Exteriores reafirmó además el apoyo canadiense a Ucrania, el compromiso con la OTAN y el aumento del gasto militar, que ya ha alcanzado el 2 % del PIB.

Anand defendió asimismo la solución de dos Estados para israelíes y palestinos y reiteró que los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales según el derecho internacional.

"Canadá elige avanzar con confianza y fortaleza", concluyó la ministra, quien reivindicó el multilateralismo frente al aislamiento. EFE